三类股票暂不纳入港股通-内地投资者暂时吃不到“小米”

晨报记者 曹西京

港交所已与沪深交易所协商并达成共识，将为不同投票权（WVR）上市公司纳入港股通标的设定一个“缓冲期”，以保护对“同股不同权”股权架构不太熟悉的内地投资者的权益。这意味着，内地投资者目前无法通过港股通投资小米。

三地交易所达成共识

港交所称，7月17日与沪深交易所就港股通合资格证券的调整安排进行了沟通，并在以下三方面达成共识：

一是互联互通的进一步优化和完善是双方共同认可和努力的大方向，会继续健康稳定地发展。

二是内地投资者对不同投票权架构公司还缺乏了解，WVR公司纳入港股通合资格证券需要充分考虑两地市场的发展水准和监管实践。因此，三所将在沪深港通合资格证券现有纳入制度基础上加入一个稳定交易期机制。

三是三地交易所已商定成立联合工作组，将尽快研究WVR 公司纳入港股通合资格证券的新补充机制具体方案和细则。

港交所认为，香港市场就接纳不同投票权公司上市，制定了全新的规则和具有针对性的投资者保护措施，一般市值达400亿港元的公司才可上市，这一门槛高于现有74%的港股通标的市值；其次，新经济公司已经成为中国经济转型发展的新动力，应该尽快满足更多这类公司到两地资本市场融资的新需求，促进中国经济的发展和转型，让资本市场更有效地服务实体经济；第三，内地投资者可以利用互联互通机制能够在风险可控、监管互助的框架下，更早、更便利地选择投资更多在港上市的新经济公司，分享新经济企业的发展红利。

要看懂“同股不同权”

此前沪深交易所公布，7月16日起，暂不将恒生综合指数新增纳入可选范围的外国公司（第一上市地为香港，但主营业务不在大中华）、合订证券（主要为港灯等四家公司）和同股不同权股票纳入港股通股票范围。

港交所行政总裁李小加回应称，两地交易所所发的公告没有大差别，并没有说不做，只是暂时不做，所以只是小分歧，大方向没有变。

作为港交所施行“同股不同权”政策后的首家上市内地科技公司，小米集团7月9日在港上市，7月23日起将被纳入恒生指数、恒生环球综合指数、恒生互联网科技业指数等。美团点评和找钢网也拟赴港IPO，将采用同股不同权架构。

新证券品种尚待熟悉

今年5月7日，恒生指数有限公司宣布，在港第一上市外国公司、合订证券、不同投票权架构公司的股票都将进入恒生综合指数选股范畴，新的选股范畴将于2018年第三季度起施行。在此之前，恒生综合指数并不包含外国公司和合订证券，也没有不同投票权架构公司。

沪深交易所关注到这一重大变化，对部分内地券商、并通过券商对投资者进行了调研咨询，了解各方相关意见。多数投资者表示对这些新的证券品种缺乏了解，有的表示对外国公司经营情况和财务制度难以掌握，有的对合订证券完全不理解，还有的希望在内地市场先推出不同投票权架构公司并熟悉后再做判断。