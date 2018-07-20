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风 雨

近日，有一则利好很多人没有注意，证监会重磅颁布了《证券期货法律适用意见第13号》！

它的主要内容是对中介机构被证监会或司法机关立案调查的，证监会是不是还要继续受理该机构业务，进行了明确的书面规定。因为之前在实际执行过程中，陆陆续续都有被立案的中介机构被暂停受理材料的先例，早点的有西南证券等券商被停牌，最近的有六大会计师事务所被集体停止受理业务等等。但是对于如何暂停、暂停的触发条件和范围，一直没有明确的书面规定。

现在有了，而且很严厉！

根据新规：凡是需要证监会作出行政许可决定的，都属于“同类业务”。在同类业务范围内，一单被罚，所有业务暂停。换句话说，一家证券服务机构因为IPO 业务违法违规正在被调查过程中的，这家机构提供服务的定向增发、公开增发、配股、IPO、可转债、可交债、公开发行公司债、需要证监会核准的重大资产重组业务，全部停牌，不予受理。

“这些年不管是IPO业务还是资产重组项目，时有丑闻闹出。现在好了，第三方机构一个业务被查，意味着整个业务条线全面陷入瘫痪，这是连坐法，虽然异常严厉，但却是市场一直期待的。未来券商、会计师、律师业将迎来残酷的大洗牌，这是好事，有利于真正震慑到那些心怀不轨的不良分子不敢铤而走险。”高智说。新规会让中介机构更加重视手头项目的风险，以前是很多项目能做就做，未来是很多项目能不做就不做，尤其是一些需要打“擦边球”的项目，这次证监会发布新口径之后，绝大多数中介机构应该都会掂量掂量，梳理一下手里的项目，放弃那些需要冒险的问题标的。

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