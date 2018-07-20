晨报记者 韩忠益

昨日早盘，沪深两市小幅高开低走，盘中多数板块飘绿，钢铁、半导体、租售同权、油改、银行、农业服务、水泥等概念板块居涨幅榜前列；午后钢铁与保险板块逆市上扬，但依然不能改善股指5连阴的局面，最后沪市下跌14点，跌幅0.53%，而创业板则下挫1.11%。

碳交易市场规模大

据有关人士透露，目前我国正在扎实推进全国碳市场建设的各项工作。预计2020年碳交易市场规模可突破1200亿元。2017年底，标志着全国碳排放交易体系正式启动的《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》 横空出世，将我国碳市场推入新的发展时期。据中国环保在线获悉，包括管理制度建设、企业排放报告管理办法、市场交易管理办法等在内的全国碳市场建设相关工作正稳步扎实推进。

数据显示，从2011年起，我国在北京、上海、天津、重庆、湖北、广东、深圳等七个省市开展碳排放权交易试点，并于2014年全部启动上线交易。截至2017年底，7个试点碳市场累计成交量突破2亿吨，累计成交金额超过47亿元。

云计算产业发展快

近年来，云计算是信息技术产业发展最快的领域。数据显示，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿 元，同 比 增 长25.4%； 中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%；预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，年均复合增长率（CAGR）21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，年均复合增长率（CAGR）28.13%。

机构认为：今年是中国云计算产业的拐点，政策+产业+资本全方位共振，云计算产业需求进入加速增长期，云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升，中报业绩增长超预期的绩优白马股或现交易性机会。

横盘整理可以理解

目前市场仍延续弱势整理格局，但个股的反弹行情比较集中于前期超跌的中小创和有中报业绩预期的部分行业龙头股上，操作上，确实不好把握，总体上大盘处于二次探底状态，但即便如此，结构行情却始终在路上。从板块看，医药、食品饮料等大消费，以及科技股中的芯片和5G等，都充满机会，虽然这些板块也会有回落整理的时候，但属于强者恒强，大盘一旦企稳，这些板块马上又会活跃起来，并逐步由板块向个股行情演绎。

技术上，昨日大盘跌幅不大，KDJ和MACD都处于“慢放气”状态，本周是股指交割周，大盘反弹空间收窄，处于横盘整理可以理解，当前位置市场机会远大于风险。