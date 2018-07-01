文化类节目不只是“诵读”-上了这堂“语文课” 孩子们更爱学习了

晨报记者 曾索狄

跟着濮存昕排演《草船借箭》，和于丹在稻田边学《归田园居》，听王珮瑜边唱边讲《空城计》……自从在浙江卫视开播以来，语文文化教育公开课《同一堂课》以生动的方式深入小学课堂，让明星和文化名家变身“语文老师”的创意，也被认为是国内文化类综艺在“星素结合”方面的新尝试。在日前沪上举办的主题研讨会上，当代课老师的京剧演员王珮瑜直言，初当老师感觉几近崩溃，但最终却收获良多，“过去我从来没想过少年儿童京剧艺术的普及，但这一次我看到了希望。”

上语文课“好忐忑”

在《同一堂课》里，几乎每个“代课老师”都遭遇了不小的挑战。总导演陈涤说，这可能是一档对明星要求最高的节目，“首先明星必须有德，要有足够的资历、足够的阅历和学识。”

首次化身“小学老师”的王珮瑜在研讨会上透露，之前还以为在录制中要配合节目好看，需要一些表演，“镜头对着我，我要表演，这是我的职业习惯带来的，但是在三天拍摄中，什么都演不出来。”她笑言，这份执教的经历，让她坚定了京剧艺术教育要从小孩子开始。目前，王珮瑜着手设立的少儿京剧场就选在了她代课学校所在地——上海宝山区。“当时上完课有个孩子说将来要学京剧，要当京剧演员，我忍不住泪奔了，觉得我们成功了。如果把这份事业的力量和信念放到更多的学校和孩子身上，京剧的未来会更好。”

另一位代课老师王洛勇则自曝参加节目前“挺忐忑”——虽然教过大学生甚至外国学生，但他自认古文功底还不够。好在，他最终选择了交流互动的形式，带着贵州毕节的小学生们走进大自然，体会蒲松龄的《狼》，收效不错。不久前，他代课班级的班主任还发来反馈说，期末考孩子们的成绩都很不错，“是全班考得最好的一次，孩子们都喜欢上学习了”。王洛勇希望有更多的节目能够这样静下来，温习、思考中国文明，“教学的过程中，让我重新走近自己的前辈、祖先们，我觉得应该有节目重视文化的根脉，做传承。”

打造自然的星素关系

最近两年，文化类节目席卷荧屏，《朗读者》《中国诗词大会》 等更引领了“中文诵读”的风潮。不过，《同一堂课》没有盲目跟风，而是在垂直细分领域另辟蹊径，首次尝试了聚焦小学课堂和小学课文的原创节目。

中国社科院世界传媒研究中心秘书长冷凇教授认为，《同一堂课》堪称“中国首档文化场景类教育真人秀”，其可贵之处，在于将普通语文课升级到了艺术门类，编剧不是把剧本编好，而是建立在顶层设计和剧情构建基础上的预判。于是，节目中多了许多意想不到的细节，也碰撞出了真实流露的情感。

模式专家彭侃博士也认为《同一堂课》在“星素结合”这个点上起到了示范性作用。他说，《同一堂课》 走进真实课堂，明星老师因材施教，素人学生主动交流，形成了一种自然的人物关系，更避免了“明星唱主角嘉宾素人当陪衬”的局面。“节目没有过分煽情，而是用比较克制的方式表达，这样形成的星素关系才是有效的。”

总导演陈涤则透露，《同一堂课》是后期剪辑最纠结的一个节目——每位老师录一周，两位老师才剪一期，团队经常纠结于该如何取舍。不过，目前后期正在剪辑长版本的《同一堂课》，这一特别版本将于近期在视频网站上线。