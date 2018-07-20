第二季近日“关机”-思南书局快闪店酝酿室内版

记者 徐 颖

晨报讯 日前，随着最后一位轮值“店长”，上海电影集团董事长、上海电影博物馆馆长任仲伦与几位嘉宾一起关上这家袖珍书店的大门，上影·思南书局快闪店正式谢幕。

一个月前，上海国际电影节开幕前夕，由上海市作家协会、上海电影集团、上海世纪出版集团、上海永业集团主办，上海图书有限公司、上海电影博物馆、思南公馆承办的第二季思南书局快闪书店在上影博物馆广场“开机”亮相。这个由作家孙甘露提议，以“海上书影”为主题，融汇电影、文学与阅读的钻石型袖珍空间仅有30平方米。在为期30天的时间里，每天下午或傍晚特邀一位轮值“店长”与市民读者和影迷见面，先后迎来梁波罗、吴竞、陈鸿梅、顾小白、虹影、乔榛、史航、张扬、李睿珺、李洋、石川、武珍年、郑大圣、潘争、朱枫、毛尖、汪天云、刘广宁、李道新、胡雪桦、张伟、曹可凡、曹雷、陈燕华、汤惟杰、唐颖、严定宪、林文肖、江海洋、王佳彦、孙渝烽、孙孟晋、陈丹燕、陈薪伊、任仲伦等38位电影界和文学艺术界人士担任轮值“店长”和特别嘉宾。他们有的是老艺术家夫妇结伴而来，有的是演员三人组合，有的是电影人与评论家拍档，有的是学者作家“二人传”，有的是多年息影后首次“出镜”，有的是一个月内两度“出山”，还有的曾做过思南书局快闪店第一季“店长”。他们带来了与电影有关的图书、道具，围绕电影、文学、阅读、上海、生活乃至世界杯等话题，与广大影迷进行零距离的交流，并为思南书局快闪店留下题词寄语，或向上海电影博物馆赠送本人珍藏多年的纪念品。

“让电影张开文学的翅膀，让文学播撒电影的霞光。”原上影集团副总裁，也是嘉宾店长之一的汪天云为书店留下的这句题词，恰似30天历程的一个诗意注脚。

此次快闪店有约800种中文图书、约200种英文图书，均为专业选书团队精挑细选的电影、文学主题图书。此外，上海电影博物馆还特别策划推出“文学力量·光影绵长——《上影画报》典藏展”。

据悉，未来上海世纪出版集团将在推广优化露天版思南书局快闪店模式的同时，积极酝酿推出新的室内版思南书局快闪店，打造更为丰富亮丽的流动的城市书香风景线。