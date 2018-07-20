越剧《王老虎抢亲》启动“江南行”

记者 邱俪华

晨报讯 感恩戚雅仙和毕春芳对越剧事业的重要贡献，“戚毕”弟子代表联手“戚毕”子女，日前在沪举行了“雅歌春韵：纪念越剧《王老虎抢亲》首演六十周年·2018江南行”的新闻发布会，宣布了经典巡演消息。

1958年，由毕春芳和戚雅仙领衔主演的轻喜剧《王老虎抢亲》首演于上海瑞金剧场。这个原创剧目，不仅是“戚毕”经典之一，也是毕派“三轻”表演艺术的鼎盛之作，淋漓致尽地展示了毕春芳善于“轻”喜剧、唱腔“轻”快流畅、表演“轻”松自如的特点。

发布会上，上海市非遗项目越剧代表性传承人、国家一级演员、毕派小生丁小蛙和戚雅仙女儿、戚派传人傅幸文表示，为期三个月的“2018江南行”将巡回展演旨在让“戚毕”艺术继续鲜活传播。到场的毕春芳儿子吴越表示，“非遗”是社会的共同财富，子女支持这次“江南行”活动理所当然。

据悉，“2018江南行”已在6月初推出了少儿传承版《王老虎抢亲》作为活动预热，由4-9岁的徐汇区汉越儿童越剧团的小朋友出演，该剧团在3年前由毕春芳亲自见证成立。“江南行”将推出中青年传承版，由“戚毕”弟子丁小蛙、傅幸文、王杭娟、孙建红，以及“戚毕”再传弟子吕学文、郭璐玮、郑蒙蒙、叶芝玲等人联袂出演。同时，巡演的每一站都赋予不同主题：宁波站因为是“戚毕”大师的故乡，为“娘家行”；杭州站因为是江南才子周文宾的故乡，为“思乡行”；嵊州站因为是越剧发源地，为“寻根行”；台州站因为是近年来最大、最活跃的越剧观众市场，为“感恩行”；温州苍南站因为痴迷越剧历史悠久，为“知音行”；启东站因为是更大推广的缘由，为“普及行’。上海站将是最后一站，“戚毕”大师在上海成长、成功，《王老虎抢亲》当年也在上海首演，名为“追梦行”。