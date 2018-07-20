上芭夏季演出季奉上经典及原创

记者 殷 茵

晨报讯 7月底至8月初，上海芭蕾舞团夏季演出季将在上海国际舞蹈中心大剧场上演，代表当下原创探索的芭蕾专场《起点》、弘扬民族经典的芭蕾舞剧《白毛女》、传承西方古典芭蕾的英国豪华版《天鹅湖》，3部作品共8场演出将从不同侧面呈现芭蕾艺术的魅力，也构成了中国芭蕾发展的小小缩影。

作为原创剧目的一次探索与创新，《起点》是上芭青年编导吴虎生、陈琪和王昊一次艺术态度的展示。在五个独立作品中，他们以不同的手法讲述各自的故事。其中，《难说再见》是上芭首席明星吴虎生以“成长”为主题创作的中型芭蕾作品，也是其对成长中“取舍”的探索与解读；《荆棘》则是他对老搭档上海芭蕾舞团首席明星范晓枫伤后复出心路历程的真实记录。陈琪创作的《不存在的故事》融入了手语的元素，《撞色系》则由三段不同色彩、情感和质感的双人舞组成。在王昊的《角色》中，演员们身着统一的黑色西装，在贝多芬第七交响曲的音乐声中，扮演一个个鲜活的各具特征的“台下观众”。

红色经典芭蕾舞剧《白毛女》在逾半个世纪的时间内上演超过2000场。它的诞生让源于西方的芭蕾艺术不再以宫廷贵族为主角，也不再是“浪漫飘逸”的代名词，开创了用世界语言讲述中国故事的先河，塑造了中国芭蕾的瑰宝。该剧走过了祖国大江南北，出访加拿大、朝鲜、日本、法国、澳大利亚、新加坡以及中国香港、中国澳门等国家和地区，凝聚了几代人炙热的青春和美好的记忆。如今，上海芭蕾舞团年轻的演员们将用他们对经典的续写，去感动新的观众。

压轴登场的英国豪华版《天鹅湖》，是著名英国编导德里克·迪恩2015年为上芭量身定制的，他将24只群鹅扩充为48只，在舞台上呈现了让人惊叹的白色天鹅海洋。