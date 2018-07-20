民航局发通知“防机闹”，晨报记者直击粉丝“接送机”现场-追星，“嘘！请安静！ ”

晨报记者 曾索狄 实习生 陈君燕 刘菁

追星追到被划入“黑名单”，可不是危言耸听。最近，民航局一则关于“加强粉丝接送机、跟机现象管理”的通知引起广泛关注。连日来，记者在虹桥、浦东两大机场目击数场接送机活动，发现过去相当狂热的接送机场面有所降温，诸多粉丝团甚至自发要求“有纪律地送机”，在机场更是表现得相当低调。对此，也有业内人士认为，在加强管理与自律之余，进一步保护个人身份资料及航班信息，依然任重道远。

“拍到图也不敢发啊”

7月17日下午1点左右，记者在虹桥机场值机大厅前VIP通道处看到，现场有近三四十名粉丝，他们有的手持单反相机，有的则是单纯地张望。根据粉丝们得到的信息，数位凭借一档偶像养成类节目新晋出道的小生，将于当天下午从虹桥机场出发。“这次来的人少了，但还是有人自发前来。”一位粉丝告诉记者。

随着时间的推移，他们的等待落空了，偶像并没有出现。有两三个手持相机和机票的粉丝开始往安检口走去，现场也有小声的讨论：“不知道还能不能看到，好像从另一条VIP通道走了。”一位粉丝告诉记者，持票入关的很可能是“站姐”，他们开设了偶像应援站，还组织了大大小小的活动应援，跟拍明星的活动和行程是他们主要的工作。“‘站姐’要跟‘爱豆’（偶像）的整个行程。这其中可能也有‘私生饭’，但我们也分不出来。”

另一位粉丝则向记者展示了她参加的后援会最近关于接送机的公告。公告中提出，“不要传播‘私生饭’发的任何图片、视频以及文字内容，拒绝停机坪、廊桥图、海关图和机舱图。”她坦言，此前由于部分“私生饭”、职业代拍在机场追逐她喜欢的这位偶像，给外界留下了不太好的印象，“私生饭喜欢跟踪、偷窥、偷拍明星的日常和未公开的行程，影响他们私生活，像拍关内、舱内的照片，很多人都认为要坚决抵制。”在回程的路上，她发现几位明星的“机场图”陆续出现在微博上，“可惜没有我们偶像的照片，拍到图也不敢发啊。”

“能这样送送就挺好的”

几家欢喜几家愁，7月18日晚上7点，浦东国际机场值机大厅又是另一番情景，这天，某位以搞笑著称的男艺人录制完节目，预计乘坐当晚的飞机离开上海。一位粉丝告诉记者，他们注意到了民航局的通知，“我们肯定不会‘顶风作案’的，大家都知道最近管得严。”

接近8点，另一位粉丝为记者展示了手机微信中“送机群”的最新动态。组织活动的粉丝会会长要求粉丝们先分散一下。另一位粉丝则主动提示：“我听到保安打电话说3号门有粉丝送机，大家分散一点。”而记者也在现场看到，机场安保为这个值机口多调派了几个工作人员，维持秩序。

8点，艺人准时出现，粉丝们开始包围着他走向值机口。记者在现场看到，粉丝们自觉围成了一个长方体，生怕挡到过路旅客，显得非常安静。在最终送别时，他们开始用气音小声喊着，或许是意识到自己的小心谨慎，喊完后粉丝们忍不住笑了起来，还彼此“嘘”了一声，提醒不能发出太大声音。

有趣的是，一位路过男性旅客，一听说粉丝送的是某某艺人，兴奋地把包丢给了同行的伙伴，掏出手机，喊了一声明星的名字就加入了送行队伍，一旁的粉丝立马把食指放在嘴上，请他安静。等到了安检口，明星回头挥了挥手，粉丝们则停留在原地目送他离开。“能这样送送就挺好的。”一位粉丝透露，前些天这位艺人到达上海时已近半夜，粉丝团内就自发劝阻不要接机，“半夜自行接机一个是不安全，第二也影响他休息。”

“还有很多漏洞要堵上”

根据民航局7月上旬发布的《关于加强粉丝接送机、跟机现象管理的通知》，民航局将严格内部人员管理，防止泄露知名旅客的行程信息；强化机场秩序维护，及时预警防范聚众扰序的发生；保障航班运行安全，杜绝粉丝机上扰乱秩序的行为。其中，特别提到航空公司要加强与机场公安、案件的信息联动，提前做好预案，防止发生冲闯阻塞安检通道、堵塞登机口、机舱口、接机大厅出口的情况。

而从记者目击的两场接送机活动看，近期“闹机场”的现象有所降温。机场部分工作人员在受访时直言，希望加强管理后能起到良好的效应，“粉丝接机就是因为喜欢嘛，这都能理解。”一位安保人员表示，如果遇到咖位级别更大的明星，现场维护秩序还是不太容易，“关键是看粉丝的规模人数有多大，大的话我们都会抽调去维持秩序。”而另一位现场工作人员则不无忧虑地表示，现在的粉丝有的是办法接近艺人，“机场四通八达的，哪里都可以进入。”

同样，更多人认为，对“接送机”的管理是一项持续的也是任重道远的工作。一位女演员的助理告诉记者，现在工作团队都很愿意和机场沟通让艺人走VIP通道，避免不必要的麻烦，但还是会出现一些不可控的情况，“比如很多个人会通过购买艺人的身份信息查询航班信息，私下前往机场。对我们来说，希望这方面的漏洞也能堵上。”