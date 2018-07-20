【要闻】李强访问巴拿马，上海与巴拿马城签署友好合作交流意向书

李强在巴拿马城会见巴拿马主义党主席何塞·巴雷拉时说，此次应巴拿马主义党邀请来巴访问，是为了进一步落实习近平主席和巴雷拉总统达成的重要共识，增进同巴拿马主义党的政治互信和理念交流，推动上海市同巴拿马的交流合作。今年是中国改革开放40周年，我们愿意分享这40年来走过的历程、形成的经验。上海作为中国改革开放的前沿和窗口，将坚定不移扩大对外开放，持续加强国际合作。期待与巴方优势互补、携手共进，不断深化“一带一路”框架内的务实合作，为推动中巴关系发展作出更大贡献。

何塞·巴雷拉表示，巴中建交是双方登高望远作出的正确政治决断，得到两国人民一致拥护,也进一步巩固和加强了两国业已存在的良好关系。巴拿马主义党愿学习借鉴中共丰富的治国理政经验，不断深化党际交流合作，积极推动巴中关系发展，更好造福两国人民。