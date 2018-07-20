【要闻】李强访问巴拿马，上海与巴拿马城签署友好合作交流意向书

为推动中巴关系发展作出更大贡献
李强在巴拿马城会见巴拿马主义党主席何塞·巴雷拉时说，此次应巴拿马主义党邀请来巴访问，是为了进一步落实习近平主席和巴雷拉总统达成的重要共识，增进同巴拿马主义党的政治互信和理念交流，推动上海市同巴拿马的交流合作。今年是中国改革开放40周年，我们愿意分享这40年来走过的历程、形成的经验。上海作为中国改革开放的前沿和窗口，将坚定不移扩大对外开放，持续加强国际合作。期待与巴方优势互补、携手共进，不断深化“一带一路”框架内的务实合作，为推动中巴关系发展作出更大贡献。
何塞·巴雷拉表示，巴中建交是双方登高望远作出的正确政治决断，得到两国人民一致拥护,也进一步巩固和加强了两国业已存在的良好关系。巴拿马主义党愿学习借鉴中共丰富的治国理政经验，不断深化党际交流合作，积极推动巴中关系发展，更好造福两国人民。
巴拿马城作为巴拿马最大的经济中心城市，与上海有很多相似相通之处。在两国友好关系的大框架下，两座城市积极探索地方层面的务实合作交流机制。李强会见巴拿马城市长布兰顿时说，当前，上海正加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，努力提升城市能级和核心竞争力。两座城市虽相隔遥远，但互补性强，在航运、贸易、金融、旅游等各领域有着广泛的合作空间，希望充分发挥各自优势，推动形成务实项目，合作实现共赢发展。
数次访问上海的布兰顿表示，上海所取得的发展进步令世人瞩目。巴中建交为密切两座城市关系、加强双方合作交流创造了历史性的机遇。希望双方在已有良好基础上深化经贸、旅游、航运、公务员交流、基础设施建设等领域的务实合作和互学互鉴，共同努力实现更大发展。
会见后，双方共同出席上海市与巴拿马城友好合作交流意向书签署仪式。根据意向书，两市将在经贸、航运、物流、文化、教育、交通、旅游、城市治理等方面开展交流与合作，促进共同繁荣发展。
在巴雷拉总统的陪同下，李强实地考察了巴拿马运河望花船闸，详细了解巴拿马运河通航运营及扩建情况，听取中远海运集团参与运河建设及业务拓展介绍。李强在同巴方及中远海运负责人交流时说，中远海运抓住了巴拿马运河扩建发展的机会，将自身发展构想和运河能力拓展叠加在一起，在巴拿马和拉美市场取得了良好业绩。当前，巴拿马运河的运输枢纽功能正在发挥，对周边地区的服务功能也在拓展，希望中远海运把握机遇，加快企业发展步伐，不断拓展业务范围，带动更多国内企业扬帆出海、共享机遇，为促进中巴两国合作交流作出积极贡献。
访问期间，李强还前往科隆自贸区考察。这一自贸区以转口贸易为主，为外国公司从事进出口和其他业务提供了诸多便利。李强听取自贸区总体情况介绍，结合上海自贸试验区制度创新同巴方负责人进行了深入交流，并见证东方国际集团与科隆自贸区签订合作协议。
我国驻巴拿马大使魏强，中联部副部长李军，上海市委常委、常务副市长周波陪同访问。
编辑：吴泽斌