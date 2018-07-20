上海全力防御台风“安比”，李强提出明确要求，应勇召开会议作出部署！

正在国外访问的市委书记李强今天（19日）就做好第10号台风“安比”防御工作提出明确要求，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾工作的重要指示精神，密切监测台风“安比”动向，切实做好各项防范应对工作。当前，正值洪涝、台风等自然灾害多发季节，各区、各有关部门要牢固树立以人民为中心的思想，完善细化预案措施、强化监测预警和隐患排查，落实责任、加强值守，确保群众生命财产安全。

市委副书记、市长应勇今天（19日）下午主持召开市防汛指挥部会议，了解第10号台风“安比”最新动向及发展趋势，部署全市防汛防台工作。应勇指出，此次会议是贯彻落实习近平总书记对防汛抢险救灾工作作出的重要指示精神的会议，也是部署做好防御台风“安比”相关工作的会议。要根据市委、市政府的要求，牢固树立以人民为中心的思想，立足最不利的情况，着眼最恶劣的天气，防范最极端的事件，做好最充分的准备，全面落实好各项防汛防台措施，坚决打好防汛防台有准备之仗，确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行。