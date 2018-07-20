weixin

上海全力防御台风“安比”，李强提出明确要求，应勇召开会议作出部署！

上海发布 昨天

 

正在国外访问的市委书记李强今天（19日）就做好第10号台风“安比”防御工作提出明确要求，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾工作的重要指示精神，密切监测台风“安比”动向，切实做好各项防范应对工作。当前，正值洪涝、台风等自然灾害多发季节，各区、各有关部门要牢固树立以人民为中心的思想，完善细化预案措施、强化监测预警和隐患排查，落实责任、加强值守，确保群众生命财产安全。

市委副书记、市长应勇今天（19日）下午主持召开市防汛指挥部会议，了解第10号台风“安比”最新动向及发展趋势，部署全市防汛防台工作。应勇指出，此次会议是贯彻落实习近平总书记对防汛抢险救灾工作作出的重要指示精神的会议，也是部署做好防御台风“安比”相关工作的会议。要根据市委、市政府的要求，牢固树立以人民为中心的思想，立足最不利的情况，着眼最恶劣的天气，防范最极端的事件，做好最充分的准备，全面落实好各项防汛防台措施，坚决打好防汛防台有准备之仗，确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行。

副市长彭沉雷，市防汛指挥部副总指挥、上海警备区副司令员王文立，武警上海市总队司令员李伟出席会议。会上，市气象局分析研判“安比”发展变化趋势，市水务局和各有关部门汇报了防御台风“安比”准备工作情况。

 

应勇指出，要深刻认识防御“安比”台风面临的严峻形势，不能因为近几年上海多次出现台风形势严峻但最终未出现严重汛情和灾情而产生侥幸麻痹思想。要增强忧患意识，树立底线思维，把困难估计得充分一些，把措施安排得周密一些，把工作落实得细致一些，切实突出“防”的减灾作用，用好“抗”的措施，做好“救”的准备，把损失减少到最少。

“防灾抗灾，要不怕兴师动众、不怕‘劳民伤财’、不怕十防九空，把人民群众的生命财产安全放在首位。”应勇强调，要坚持“不死人、少伤人”的目标，开展拉网式的排查，做好隐患排查和整改。要严防死守、严加管控，切实做好重点部位、重点区域的防范措施。相关单位要进一步加强研判，跟踪台风变化趋势，运用媒体等各种方式及时做好信息发布，积极引导市民做好防范工作。

应勇强调，要立足于防大汛、抢大险，救大灾，切实做到责任落实到位，协同配合到位，应急处置到位，工作纪律到位。各区、各部门要加强值班备勤和应急值守，全面落实工作责任，密切关注台风走势，及时启动应急响应。要推进市、区联动，跨部门联手，提前做好排水、交通组织等工作，确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行。

摄影：解放日报-张春海

编辑：景雯

相关新闻

违法和不良信息举报电话：8008190000(固话免费) 4006200000(手机拨打) | 客服时间：周一至周日 8:00-20:00 © 2002-2015 上海报业集团新闻晨报 版权所有

备案号: 沪ICP备11026193号-2 新闻信息发布许可证：【2014】001