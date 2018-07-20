上海全力防御台风“安比”，李强提出明确要求，应勇召开会议作出部署！

市委副书记、市长应勇今天（19日）下午主持召开市防汛指挥部会议，了解第10号台风“安比”最新动向及发展趋势，部署全市防汛防台工作。应勇指出，此次会议是贯彻落实习近平总书记对防汛抢险救灾工作作出的重要指示精神的会议，也是部署做好防御台风“安比”相关工作的会议。要根据市委、市政府的要求，牢固树立以人民为中心的思想，立足最不利的情况，着眼最恶劣的天气，防范最极端的事件，做好最充分的准备，全面落实好各项防汛防台措施，坚决打好防汛防台有准备之仗，确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行。
“防灾抗灾，要不怕兴师动众、不怕‘劳民伤财’、不怕十防九空，把人民群众的生命财产安全放在首位。”应勇强调，要坚持“不死人、少伤人”的目标，开展拉网式的排查，做好隐患排查和整改。要严防死守、严加管控，切实做好重点部位、重点区域的防范措施。相关单位要进一步加强研判，跟踪台风变化趋势，运用媒体等各种方式及时做好信息发布，积极引导市民做好防范工作。
应勇强调，要立足于防大汛、抢大险，救大灾，切实做到责任落实到位，协同配合到位，应急处置到位，工作纪律到位。各区、各部门要加强值班备勤和应急值守，全面落实工作责任，密切关注台风走势，及时启动应急响应。要推进市、区联动，跨部门联手，提前做好排水、交通组织等工作，确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行。
编辑：景雯