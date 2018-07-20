【央视快评】开启大国外交新征程

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7月19日至28日，习近平主席将对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。此次中东非洲之行是习近平连任国家主席后的首次出访，是国际形势深刻演变背景下中国面向发展中国家的重大外交行动，意义重大，世界瞩目。从北京到阿布扎比，从达喀尔到约翰内斯堡，美妙的弧线穿越亚非大陆，关山重重隔不断中国与发展中世界的情谊，中国特色大国外交正谱写出新的篇章。

阿联酋是习主席今年首次出访的第一站，此访是中国国家元首29年来首次访阿。阿联酋是海湾地区和“一带一路”沿线重要国家，是同中国合作程度最深、领域最广、成果最实的中东国家。习主席此访必将进一步提升新时期中阿战略伙伴关系，开创中阿务实合作新格局。

五年前，习近平当选国家主席的首次出访就选择了非洲；五年后的今天，习近平连任国家主席后的首访依然选择了非洲，这充分体现了中国对非洲兄弟的重视。此访是习主席第四次非洲之行，是习主席首次访问西非国家，访问将推动构建更加紧密的中非命运共同体，并与9月举行的中非合作论坛北京峰会形成共振共鸣，形成中非关系新热潮。

推动“一带一路”建设、构建人类命运共同体是习近平外交思想的重要组成部分。非洲各国一直积极支持和参与“一带一路”建设，非洲大陆上一条条新铁路的开通、一个个惠民工程的建成无不昭示着中非携手、命运与共的划时代意义。此次中东非洲之行，推动“一带一路”建设，构建中阿、中非命运共同体是不可或缺的重要主题。推动中阿在“一带一路”建设上的对接合作，将对中国同阿拉伯世界的合作起到示范、引领作用。

事非经过不知难。党的十八大以来，面对风云变幻的国际形势，以习近平同志为核心的党中央全面推进中国特色大国外交，中国经历了许多风险考验，打赢了不少大仗硬仗，办成了不少大事难事，取得了历史性成就，赢得了国际社会的尊重和赞誉。今年6月，中央外事工作会议确立了习近平外交思想的指导地位，为开创中国特色大国外交新局面提供了根本遵循。此次中东非洲之行是新时代中国特色大国外交的一次生动实践，是践行习近平外交思想的崭新篇章。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。”当今世界，国际形势波诡云谲，反全球化逆流涌动，面对贸易霸凌主义的张牙舞爪，我们要坚持战略自信和保持战略定力，坚持底线思维和风险意识，坚决捍卫国家重大核心利益。金砖国家领导人会晤是此访中最重要的多边舞台，习主席将同与会领导人一道，理直气壮地发出维护多边贸易体系、反对单边主义和贸易保护主义的“金砖声音”。

站在新时代新起点上，中国特色大国外交将展现新作为新气象。我们坚信，习主席此次中东非洲之行必将为发展中国家拓展合作开辟新天地，为全球治理体系变革注入新动力，为新时代大国外交书写新华章。