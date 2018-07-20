15年前，习近平为浙江留下一份“战略资产”

2003年7月，中共浙江省委举行第十一届四次全体（扩大）会议，时任浙江省委书记习近平作工作报告，提出浙江面向未来发展的系统方案：即进一步发挥“八个方面的优势”，推进“八个方面的举措”，简称“八八战略”。

△2003年7月12日《浙江日报》的报道，红色框内即为“八八战略”具体内容

“八八战略”立足于浙江当时的实际情况，注重扬长避短、取长补短，高度重视发展的质量和效益，是一份贯彻中央精神、为浙江经济社会发展量身打造的顶层设计方案。15年来，在“八八战略”指引下，浙江省委省政府坚持一张蓝图绘到底，一任接着一任干，推动经济社会发展取得了历史性成就。

一、发挥民营经济优势 经济总量连上台阶

民营经济是浙江经济的最大特色和优势。习近平同志主政浙江期间，始终坚持“两个毫不动摇”（毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展），在发展公有经济的同时，积极鼓励民营经济发展与转型。

二、主动接轨上海 长三角融合发展不断深入

浙江地处长三角南翼，主动接轨上海、积极参与长三角合作交流，是习近平同志在浙江工作时亲自部署和推进的一项重大战略举措。当时，正是在习近平的提议下，长三角地区党政主要领导就建立定期会晤机制达成共识。2005年12月25日，首次长三角两省一市主要领导座谈会在杭州召开。2008年，这一会议首次邀请安徽参加。此后，三省一市轮流举办这一高级别会议形成机制。

15年来，长三角各领域的融合正不断深入。在中国高铁版图上，长三角运营里程最长、线路最密集，轨道交通也实现跨省连接，同城化效应日趋明显。2003年6月奠基、2008年5月正式通车的杭州湾跨海大桥在繁忙季节每天通车3万多辆，浙江宁波与上海的车程因为这座桥缩短一多半。杭州湾大桥发展有限公司总经理孙灏日前接受采访时介绍说，杭州湾跨海大桥是总书记在浙江工作时亲自推进的一项重大工程。今天，这座大桥正让南北两翼共同驶入发展快车道。

经济合作上，长三角地区正在从最初的产业、贸易分工，逐步转向要素、价值链分工。近几年，上海与浙江衢州，上海与浙江海宁，上海与江苏大丰合作的产业园区，纷纷揭牌投产。

今年，三省一市联合编制出台《长三角一体化发展三年行动计划》，提出要加快布局城际轨道交通、优化长三角机场群，5G协同布局先行试用等等，进一步明确了长三角一体化发展近三年的任务书、时间表和路线图。

在习近平的关心和推动下，长三角在区域一体化方面已经走在全国前列。

三、先进制造业蓬勃发展 涌现出龙头企业

“以中小企业为主体的块状特色产业是我省工业发展的特点和优势，在全省经济发展中占有举足轻重的地位。”时任浙江省委书记习近平在2003年7月10日省委十一届四次全会上作报告时说。

块状特色产业有产业组织效率高、富民效应强等优势，也有“低小散”等先天不足。加快建设先进制造业基地是浙江发挥块状特色产业优势、探索具有浙江特色的新型工业化道路的重大举措。2010年10月，《浙江省产业集聚区发展总体规划（2011～2020年）》发布，根据这份规划，浙江省布局发展14个产业集聚区。在这一战略引领下，15年来浙江的先进制造业取得长足发展。

四、打破二元结构 城乡协调发展成效显著

城镇都市化、乡村花园化是今日浙江的真实写照。

户籍方面，2015年底，浙江省政府出台《关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》，提出全面放开县（市）落户限制，有序放开大中城市落户限制，取消农业户口与非农业户口性质区分，打破城乡二元结构。

五、“两山论”发源地 生态文明建设先行者

绿水青山就是金山银山，“两山论”源自于浙江。浙江也是生态文明建设的先行者。

六、从海洋资源大省到海洋经济强省

浙江是海洋资源大省，拥有海域面积26万平方公里，是陆域面积的2.6倍。习近平一到浙江任职，就把目光投向蓝色海域，并多次深入舟山群岛调研。力主推进宁波、舟山港一体化，建设舟山连岛工程，加快浙江省港口资源整合。他明确指出，发展海洋经济是一项功在当代、利在千秋的大事业，在建设海洋经济强省中，浙江要打头阵。

2017年12月29日，宁波舟山港成为全球首个年货物吞吐量突破10亿吨的大港。连续9年位居世界第一。

经略海洋，开发海洋，在习近平的亲自推动和引领之下，浙江省的海洋经济建设已经取得阶段性成果。

七、基础设施现代化迅速推进

基础设施方面，浙江推进的速度很快。到2017年，浙江全省拥有民航机场7座；铁路营业里程2587公里。值得一提的是，2016年12月23日，投资400多亿元的杭绍台高铁开工，这是国内首条民资控股铁路。

浙江电商发达。在物流方面，集仓储、运输、配送、装卸等于一体的现代化智能物流基地相继建成，物流配送能力持续提升。

此外，为提高政府行政效率，2016年12月，浙江在全国率先提出实施“最多跑一次”改革。2018年1月，中央全面深化改革领导小组审议了《浙江省“最多跑一次”改革调研报告》并予以肯定。2018年3月，“最多跑一次”被正式写入政府工作报告。

八、文化浙江精彩纷呈

浙江是文化教育大省，有着深厚的文化底蕴。主政浙江期间，习近平对建设文化大省作出重要部署。2005年7月，浙江省委十一届八次全会通过《关于加快建设文化大省的决定》。经过十几年的努力，浙江省在文化建设方面多点开花：浙江每年出产60至70部电影、2500集左右的电视剧以及50多部（25000分钟）动画片，均位居全国前列。越剧《屈原》、话剧《凤凰》、舞剧《王羲之》《遇见大运河》、音乐组曲《东海之歌》等创作精彩纷呈，实现社会效益和经济效益双丰收。

人才强省方面，浙江也交出了一份出色的成绩单。

今年4月，西湖大学正式获得教育部批复设立。这所年轻的研究机构已经集聚了施一公等一批世界顶尖人才，签约了50余位青年科学家，30余名已正式入职，创造了人才引进的“西湖现象”。

2015年5月26日，习近平总书记在浙江考察时指出，我在浙江工作时，省委和省政府就提出了“八八战略”。这不是拍脑瓜的产物，而是经过大量调查研究提出来的发展战略，聚焦如何发挥优势、如何补齐短板这两个关键问题。今年7月8日，习近平总书记在浙江省委关于“八八战略”实施15年情况报告上作出重要指示强调，干在实处永无止境，走在前列要谋新篇，勇立潮头方显担当。希望浙江以改革开放40周年、“八八战略”实施15周年为新起点，努力在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程中继续走在前列。

“八八战略”是习近平总书记留给浙江的一份“战略资产”。在新时代，唯有继续坚持“八八战略”，浙江未来发展才能再上新台阶，并为全国全面建成小康社会作出更大的贡献。