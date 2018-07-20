与一季度相比基金减持银行股明显，但其仍占据公募基金重仓股前列

晨报记者 王禹心

从昨天开始，公募基金和各个上市公司已经陆续公布了2018年中报。据东方财富Choice数据显示，82家有发行公募基金资格的公司（包括公募基金、证券和资管公司）重仓持股中银行股占比较高。但与2018年一季度相比，机构投资中基金所持银行股的持仓家数和持仓股数均有所减少。

银行股占据基金重仓股前列

晨报记者注意到，这82家有发行公募基金资格的公司公布的2018年中报显示，有59家重仓持有银行股，农业、工商、招商、民生、建设和兴业银行成为银行股中的香饽饽。其中华夏基金持有农业银行的流通股为31594万股，在其重仓股中排名第一，同时超过其他基金公司持股数量。汇丰晋信持有农业银行的流通股为15046万股；华安基金持有农业银行的流通股为14733万股；嘉实和景顺长城基金公司持有农业银行的流通股数也都超过1亿股。

除了上述几家基金公司外，中欧基金持有工商银行的流通股为14508万股，易方达基金公司持有工商银行的流通股为14500万股；前海开源和融通基金持有工商银行的流通股数也都超过5000万股。在上述几家基金公司所有重仓股中，银行股持仓比重都位居前列。除此之外，招商、民生、建设和兴业银行的流通股也都被多家基金公司重仓持有。

基金对银行股有所减持

与2018年一季度相比，农业、工商、招商、民生、建设和兴业银行的机构投资者中基金持仓家数和持仓股数均有所降低。其中农业银行2018年一季度报显示，农业银行被404只基金持有，持仓股数为23.47亿，占其流通股比例为0.80%；而农业银行2018年中报显示，持有农业银行股份的基金数量从404只减少到224只，持仓股数降至13.28亿，占其流通股的比例降至0.45%。

工商银行2018年一季报显示，持有工商银行流通股的基金数量为442只，持仓股数为17.40亿；而其2018中报显示，持有工商银行流通股的基金数量变为283只，持仓股数降至11.68亿。截至二季度末，持有建设银行流通股的基金数量也从2018年一季度的241只降至144只，持仓数量从5.47亿变成2.49亿。

三季度权益类基金投资方向

虽然银行股仍被各家基金公司重仓持有，但与2018年一季度相比，基金公司减持银行股情况较明显。晨报记者就此采访了好买基金研究中心总监曾令华。

曾令华认为基金公司减持银行股是正常行为，而对于三季度权益类基金的投资方向，他认为要摒弃大小盘风格的做法，可以关注消费白马股和新能源等行业板块机会。随着A股生态改变，目前基本面投资才会有大概率取得收益，而消费白马股和新能源是目前基本面较好的行业。

消费白马股与老百姓的生活息息相关，是消耗品又面临消费升级的机遇所以具有投资价值，新能源代表着未来的方向具有较大的发展空间，亦如站在十年前看如今的互联网行业。

除此之外，前两天A股市场大盘指数反复磨底，5G指数领涨，在市场低迷的情况中，5G指数中有数十只成分股被拉至涨停板。针对这一现象，记者也询问了曾令华，5G指数是否具有投资价值，他指出，目前没有看到5G的商用化进程，但毫无疑问这是未来的一个方向，至于投资是否会有长期收益还有待观察。