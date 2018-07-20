[视频]【壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年】浙江：“八八战略”15年 一张蓝图绘到底

央视网消息（新闻联播）：一分部署，九分落实。15年前，时任浙江省委书记的习近平同志提出了引领浙江改革发展的总纲领——“八八战略”。15年来，浙江干部群众一任接着一任干、一张蓝图绘到底，用“钉钉子”精神，让“八八战略”勾画的蓝图在浙江大地上变成现实。

浙江宁海县正在准备全省一年一次的“千村示范、万村整治”工程现场会，现场会上，做得好的能得到表扬，差的会被批评。

统筹城乡发展、创建生态省、打造绿色浙江是“八八战略”里的重要内容，而“千村示范、万村整治”工程，正是这一战略抓手，15年中，浙江像钉钉子一样推动着这项工程。

“千村示范、万村整治”工程，从2003年到2007年，重点解决农村环境脏乱差问题；2008年到2010年，基本完成农村环境整治；2011年到2015年，建设美丽乡村；2016年至今，美丽乡村建设向内在美转型。

15年后，浙江“千村示范、万村整治”工程获得了今年联合国地球卫士奖。

而15年来，“八八战略”引领下的每一个领域，都有浙江人钉下的“钉子”。

2016年底，浙江全面启动“最多跑一次”改革。最近，义乌又新开设“跑一次没办成”的投诉窗口，刚3个月，就有4名干部被问责。

让老百姓办事最方便的“最多跑一次”改革，源头正是 “八八战略”中的一条：进一步发挥浙江的环境优势，切实加强机关效能建设，着力构建服务型政府，努力为经济社会发展营造良好的软硬环境。

2004年，在习近平同志的部署下，浙江成立了全国首个行政服务中心。这是一个全新的机构，并且特意在“行政”后面加上了“服务”二字。

浙江“最多跑一次”改革经验，已经面向全国推广。从“千万工程”到“乡村振兴”，从“腾笼换鸟”到供给侧结构性改革，从实践“两山”理念到建设“美丽中国”。源于“八八战略”的很多实践，正在走向全国。