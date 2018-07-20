中国成世界第四大入境旅游国  京沪陕建立国内首个入境旅游省际合作机制

7月19日，由北京市旅游发展委员会、上海市旅游局、陕西省旅游发展委员会共同主办、携程集团协办的北京、上海、陕西中国入境旅游枢纽全球发布会，在丝绸之路的起点西安举办。这是国内首个以入境旅游为主旨的省际合作机制。

三地共同拓展入境游市场

三省市旅游发展委、旅游局共同签署《北京、上海、陕西中国入境旅游枢纽合作备忘录》，建立三省市入境旅游联席会议制度，每年轮流召开联席会议，交流入境旅游发展经验，促进入境旅游发展；联合在线旅游公司、入境旅游企业，共同打造面向不同市场的三省市中国入境旅游枢纽旅游产品和线路；设立专项资金，联合开展境外宣传营销活动，强化三省市中国入境旅游枢纽品牌和形象；加强大数据分析和运用，促进旅游公司、旅行社、OTA等企业之间合作交流，不断提升旅游品牌竞争力。

文化和旅游部旅游促进与国际合作司巡视员张西龙指出，入境旅游作为我国旅游业的重要组成部分，也是传播中华文化的重要渠道。目前中国已成为世界第四大入境旅游接待国，期望北京、上海、陕西三省市深化务实合作，推出多样化的旅游产品，提供优质旅游服务，共同拓展入境游市场。

旅行社和景点等共建共享

魅力北京、精彩上海、文化陕西，三地旅游资源丰富独特，优质旅游产品众多，中华文明、中国革命、中华地理的精神标识和自然标识众多，都是入境中国的首选旅游目的地。

陕西省旅游发展委员会主任高中印表示，三地建立中国入境旅游枢纽合作机制，契合了大众旅游、全域旅游、优质旅游发展大势，未来陕西不仅要打造成为具有国际范、中国风、陕西味的著名国际旅游目的地，更将建设成为著名的国际旅游枢纽，由单项的旅游吸引功能向多项的旅游枢纽功能拓展延伸。陕西、北京和上海旅游发展各具特色、优势互补，都在全球旅游版图中占据重要战略位置、具有强大国际吸引力和影响力，三地将全方位开展战略合作，为中国优质旅游发展和世界旅游繁荣做出应有的贡献。

改革开放40年来，中国入境旅游取得长足发展。2017年全国入境旅游1.39亿人次，进入到恢复增长的新通道和总体回升的新阶段。在这一新常态下，北京、上海、陕西三省市建立入境旅游为主旨的合作机制，携程目的地营销也将发挥自身大数据、大流量的优势，旅行社、景区、饭店、OTA企业等形成共建共享、紧密合作的新局面，将三地入境旅游资源有机整合、区域联合、优势互补，为中国入境旅游发展注入新动能。