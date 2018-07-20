【诚信建设万里行】山西移动“半夜抽奖”为哪般？

“凌晨3点官方微博发布抽奖信息，11分钟完成抽奖全过程，随后删除抽奖页面。”近日，中国移动通信集团山西有限公司官方微博发布的抽奖活动，因为“发的蹊跷、删的异常”，引起了用户和媒体的关注，很多人对抽奖活动的公平性产生了质疑。

据了解，事情的经过是：7月12日凌晨3∶05，山西移动官方微博发了一条抽奖信息，标明转发该微博并@山西移动和3位好友即有机会获得明星旗舰手机一部，而开奖时间设在11分钟后。3∶16，山西移动官微公布中奖信息，有两位用户分别抽中了一部手机。

为何事先没有任何消息并且是在凌晨发布？广大用户对山西移动官方微博的此次“快闪抽奖”活动充满了疑问。

据反映，像这样没有预热、半夜突然发布的抽奖信息，10分钟左右后就开奖的事情，在山西移动并不是第一次。6月27日，山西移动的官微也做过类似的活动，凌晨0∶14发布抽奖信息，0∶24开奖后2位用户中奖，奖品还是手机。记者在山西移动官方微博上发现，目前，涉及这两次抽奖活动的微博均已删除。

针对此事，山西移动的工作人员表示，推出抽奖活动是移动公司在世界杯期间为方便用户更好地知晓、体验移动的产品而进行的，活动奖品设置有100元话费充值卡以及明星旗舰手机。记者浏览山西移动官方微博发现，100元话费充值卡的抽奖活动每次都是白天开始，有两天参与时间。而奖项是手机的两次抽奖活动却都是在“半夜”开始。移动工作人员说，截至7月13日，手机抽奖活动只有6月27日0∶14和7月12日3∶05两次，而这个时间是为了配合世界杯比赛时间。至于为何选择这两天进行抽奖活动，工作人员表示，是随机选取时间段进行策划抽奖。对于活动微博在抽奖后被删除，工作人员表示是根据活动后台规则操作的。但记者查阅微博抽奖平台相关规定时，发现其中特别注明“所有活动微博、公示中奖微博在活动结束3个月内均不可删除”，这两次活动后删除相关微博的行为显然违反了该项规定。

中国移动山西公司综合服务部主管张东华表示，移动公司其他活动都很正常，唯独这项半夜抽奖的活动很神秘，他们也在找答案。对于此事已经要求市场部相关负责人进行说明，至于为何抽奖刚结束就删微博一事，她表示不太清楚，会继续查实。

7月15日，山西移动官微再一次发布了价值2999元的手机抽奖活动，时间仍为10分钟，1名用户中奖，但中奖微博消息未被删除。带着与用户同样的疑问，记者数次与中国移动山西公司负责人联系，结果是办公室电话设限，呼叫“不能完成”；手机无人应答；发送短信不予回复。（经济日报·中国经济网记者 刘存瑞）（网站首页图：新华网图片）