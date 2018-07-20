习近平在塞内加尔媒体发表署名文章

来源： 新华网、央视网

新华社北京7月20日电 7月20日，在对塞内加尔共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平在塞内加尔《太阳报》发表题为《中国和塞内加尔团结一致》的署名文章。文章如下：

中国和塞内加尔团结一致

中华人民共和国主席 习近平

提起塞内加尔，人们马上会想到非洲足坛劲旅“特兰加雄狮”队，有世界最艰苦比赛之称的达喀尔汽车拉力赛。这里还是历史悠久、名人辈出的文化之邦。贵国开国总统桑戈尔就是著名诗人和作家，他1974年访华时，同毛泽东主席讨论过诗词，他的著作积极倡导“黑人传统精神”，提升了塞内加尔和非洲人民的民族自豪感和自信心。

近年来，在萨勒总统领导下，塞内加尔成为发展热土，正向“振兴塞内加尔计划”提出的宏伟目标迈进。我很高兴应萨勒总统邀请对塞内加尔进行国事访问。我期待通过这次访问，加深了解，增进友谊，深化合作，推动中塞关系得到更大发展。

中塞关系已经走过47个年头，其间，有过波折，走过弯路，但双方相互支持、友好合作是主流，两国人民的心始终相连。2005年中塞复交后，两国关系翻开新的一页。中方支持塞方走适合本国国情的发展道路，塞方在涉及中国核心利益问题上给予中方坚定支持。两国政治互信水平不断提升，互利合作成果实实在在，在重大国际和地区问题上保持密切协调。中塞关系实现了从长期友好合作伙伴关系到全面战略合作伙伴关系的跨越。

现在，中国是塞内加尔第二大贸易伙伴、第一大花生进口国，双边贸易额10余年间扩大了16倍。中国是塞内加尔第一大融资来源国，由中国融资建设的方久尼大桥、捷斯－图巴高速公路等项目将有力促进塞内加尔经济发展。中方提供融资实施的乡村打井工程将建设251口水井和1800公里管线，解决塞内加尔七分之一人口的吃水用水问题，中方援建的国家大剧院、黑人文明博物馆、竞技摔跤场等为传承和发扬塞内加尔文化传统作出了重要贡献。

“路遥知马力，日久见人心。”当年，桑戈尔总统看到中国援助塞内加尔的农业专家同当地人民一样劳动、一样满手泥巴，非常感动。今天，中国专家仍在田间地头，同塞内加尔兄弟姐妹一起切磋水稻和蔬菜种植技术。友谊在两国人民心中扎下了根。2013年，65岁的塞内加尔老人比拉马参加“感知中国”知识竞赛。他从全球25万名参赛者中脱颖而出，获得了最高奖，并被邀请到中国旅游，实现了多年的访华夙愿。现在，每年有近800名塞内加尔留学生在中国学习，往来两国经商、旅游人数以20%以上的速度递增。每一通电话、每一封邮件、每一次握手都会多一分相知，人民友谊的涓涓细流正汇成江河海洋。

有句沃洛夫谚语说，“每个人都是他人的慰藉”。这同中国人常说的“我为人人，人人为我”是同样的意思。中国同包括塞内加尔在内的广大非洲国家从来都是休戚与共的命运共同体，有着相同的历史遭遇，面临共同的发展任务，怀揣对美好生活的共同追求。我们应该携起手来构建更加紧密的中非命运共同体，实现共同发展、共同繁荣。

我在2013年提出共建“一带一路”倡议，目的是促进基础设施建设和互联互通，对接各国发展战略，实现共同发展。包括塞内加尔在内的许多非洲国家高度认同“一带一路”合作理念，愿积极参与“一带一路”建设。今年9月，中非合作论坛北京峰会将隆重召开。这次会议将把共建“一带一路”倡议、联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略结合起来，为中非合作开辟新天地。我们愿以此为契机，推动中塞关系实现更大发展。

——我们要坚持平等互信。双方要从长远角度把握两国关系，在事关对方核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，做真诚相待、互信互助的好朋友、好伙伴。

——我们要加强战略对接。塞内加尔处在经济发展的重要阶段。中国正在推动经济实现高质量发展。中方愿同塞方加强治国理政经验交流，分享中国改革开放40年来在工业发展、乡村振兴、脱贫攻坚等领域的成功经验，促进两国实现更好发展。

——我们要深化务实合作。中方愿以共建“一带一路”倡议为牵引，以中非合作论坛为平台，同塞方发挥优势互补，重点加强农渔产品贸易加工、基础设施建设、产能、工业园区、人力资源开发等领域合作，帮助塞方提高自主发展能力。中方愿在科学规划、经济可行、循序渐进基础上，同塞方加强沟通和合作，确保融资可持续。

——我们要扩大民心相通。双方要继续加强教育科研机构、文艺团体、新闻传媒、青年组织友好交流，让双方合作快车跑得更稳更远。

——我们要加强国际和地区事务合作。中方愿同塞方就联合国事务、维护多边贸易体制、气候变化、非洲和平与发展等重大议题加强沟通和协调，愿同塞方加强在中非合作论坛框架内合作，促进论坛机制和中非关系实现更大发展。

中塞人民梦想相通，命运相连。让我们共同努力，推动中塞合作沿着互利共赢道路不断前进！中国和塞内加尔团结一致！（网站首页图：新华网图片）



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