习近平出席阿联酋阿布扎比王储和副总统兼总理共同举行的欢迎仪式

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：这里是阿联酋首都阿布扎比总统府，现在是当地时间7月20日上午，中国国家主席习近平正在对阿联酋进行国事访问。作为最早同中国建立战略伙伴关系的海湾阿拉伯国家和最早响应“一带一路”倡议的国家之一，阿联酋对时隔29年之后中国国家元首的再次到访极为重视。继前一天在机场举行了迎接仪式后，今天，阿布扎比王储穆罕默德、副总统兼总理穆罕默德又在总统府为习近平主席举行了隆重的欢迎仪式。

7月的阿布扎比晴空万里。当地时间上午11时30分许，习近平乘车驶入总统府。总统府内，中阿两国国旗迎风飘扬，雄壮威武的马队在习近平周围迎接护卫。现场鸣放21响礼炮。阿联酋空军骑士飞行表演队从车队上空飞过，在蓝天划出象征中国国旗的红、黄色带，向远道而来的中国贵宾致敬。

习近平抵达总统府主楼时，阿布扎比王储穆罕默德和副总统兼总理穆罕默德在停车处迎接。两国领导人步入大厅。总统府大厅金碧辉煌，气势恢宏。习近平同阿方主要官员握手。穆罕默德王储同中方陪同人员握手。习近平和穆罕默德王储一同登上检阅台。军乐队奏中阿两国国歌。习近平在穆罕默德王储陪同下检阅仪仗队。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等出席欢迎仪式。（网站首页图：新华社图片）