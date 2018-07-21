《执牛耳者》：让科技“高而不冷”

■系列访谈节目《未来说 第二季：执牛耳者》今晚开播

■展示8个重点科研领域16位科学家最新科研成果和科研历程

晨报记者 殷 茵

换脸术、无人驾驶、恐惧记忆消除法……这些神奇的“特技”并非科幻片，而是来自我们的身边。在系列访谈节目 《未来说 第二季：执牛耳者》中，来自各行各业的顶尖精英将向公众一展上海近几年来科技创新的成果。节目将于7月21日—7月28日每晚22:30在上海电视台新闻综合频道播出。

有料——

16位科学家展示“神技”

大国重器，谁执牛耳。在短短8集的节目中，来自“空间探索”、“医疗攻坚”、“人工智能”、“上海脑—智工程”、“海洋探索”、“大脑奥秘”、“生物工程”、“媒介新衍变”8个重点科研领域的16位科学家及其团队，将其最新科研成果和科研历程展现在公众面前，勾勒出一幅激励人心的创新图谱。

从北斗导航与位置服务关键技术、“悟空”号暗物质粒子探测卫星、载人深潜器“彩虹鱼”号及国际深渊科学技术流动实验室、“精海”系列无人艇等重点攻坚项目，到新松双臂协作机器人、科大讯飞翻译机、寒武纪智能芯片、“城市移动空间”无人驾驶汽车系统等智能化前沿技术； 从非人灵长类自闭症模型到恐惧记忆消除、可见光通信等基础研究，到7种微小核糖核酸肝癌检测试剂盒、DNA复杂亲缘关系鉴定系统、脸面重建技术、新型耐火纸等成果转化应用，这一个个听上去有些深奥复杂的“专业名字”，其实和我们每个人的生活息息相关。

节目选取的16位科学家，既有中科院院士、也有来自科研一线的工作人员、活跃在资本市场的高科技企业创业者，但是他们的共同之处是，都在这个节目中表现出了真实的心路历程和深沉的科学初心。也许有人会好奇，这些长期沉浸在科研第一线的学者，是如何被说服来录制节目的？制片人王宁坦言，的确有很多科学家对于上节目有顾虑，但当他们听说这个节目是为了科普时，不约而同地同意了，“我们做这个节目，是希望让他们除了科学之外，更多地表达心路历程，也让更多普通观众了解他们的领域。可以说，为了科普，他们都投入了很大的热情，并且不计回报。”

有趣——“体验员”玩起高尖“武器”

对于普通观众而言，高科技的世界里，也许有很多深奥的名词。如何让节目做得更好看、更接地气？为此，节目组精心设计了不少有趣的环节，让“高冷”的科学以更生动地方式呈现。

高度、速度、深度、跨度、精度……节目中，每位科学家都要接受一个特殊环节的考验：“度”的坐标系。他们将选取一个和“度”有关的词来给自己的科研发展和未来目标作出定位。被选中次数最多的词是——温度。科大讯飞股份有限公司执行总裁、首席科学家胡郁说，人工智能最后终极目标是要让人类生活更加幸福，温度能够体现科学研究的人文情怀。上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长、整复外科主任李青峰认为，没有温度，不成为医者。司法部司法鉴定科学研究院法医物证学研究室主任李成涛的选择则是“风度”：“把这些研究做出来以后，我们应该无偿地成果共享，来促进全社会的提高，这是我们科学的一个本质。”

节目还特请来SMG主播担任“体验员”，抽血、吃药、做胃镜……科学家们搬到节目现场的各式各样的高精尖“武器”，她一样样试过来。即将离开舞台时，每一位科学家还将启动“时间胶囊”装置，把最有纪念意义的、或代表对未来的期许和希望的一件物品放入其中。有人放入了自己的研究成果，有人选择了前辈的著作，还有人放进了自己童年的“珍宝”，希望初心永驻，——小小的环节，将科学家们对未知世界的好奇之心和钟爱事业的赤子之心袒露无疑。