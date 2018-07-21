杨丽萍新作9月来沪-《平潭映象》：舞出奇景，舞出人性

晨报记者 殷 茵

长着无数张脸孔的多面人，娇俏的花仙子，王子的巨龙，平潭蓝公主的麒麟，《山海经》里的九尾狐，日本传说中的般若、天狗，苏州的评弹小调……丰富的文化元素、华丽的视听冲击，带来的却是朴实的心灵震撼，这就是杨丽萍的新作《平潭映象》，也是她继《云南映象》、《黄山映象》之后的第三部映象系列作品。该剧将于9月1－3日在上海国际舞蹈中心连演三场。

用身体“复活”自然奇景

不同于杨丽萍以往的舞剧来源于土地生生不息的力量，《平潭映象》是她首次以海洋为题材进行的舞台创作。100分钟的演出时间里，平潭独特的海岛风光通过鼓乐、闽剧、城隍文化、提线木偶、藤牌操、舞龙舞狮、妈祖信仰等特色民俗元素被一一呈现在舞台上。这不是杨丽萍第一次创作“映象”系列，但首次尝试海洋题材的她及其团队，依然面临着巨大的挑战。从大山到大海，文化背景截然不同，如何把渔民的岛屿生活及“赶海”劳作搬到舞台上并用肢体完美呈现出来？海浪、海鸟、海鸭、龙甚至石头，如何在舞台上“活起来”？肢体，是身为舞者的杨丽萍最游刃有余的武器。“我一直在思考，怎么样把自然界的东西呈现得活灵活现，最后还是决定用人。比如，石头在平潭是非常重要的元素，那我们就以人来表演石头。还有龙，我们把龙的造型穿在身上，让舞者用身体来表现。艺术不但要挖掘民间的形式，还要创新。”

虽然题材区别于以往的舞剧，但依然保留了杨丽萍作品中特有的元素——贯穿剧情始终的一个角色，从最初《云南映象》中抱玛尼石的藏族老者，到后来《孔雀》中彩旗不停旋转演绎的“时间”，再到《十面埋伏》中贯穿全场的剪纸人，《平潭映象》 中也有这样一个角色，多面人，他讲述了海坛的先民“君山王”与海的女儿“平潭蓝”相识相恋，共同抵御外敌的故事。“我很喜欢多面人这个角色。他就像是现实中的人。生活里，我们每个人也带着面具，有多面性。”杨丽萍说。

用舞蹈“叩开”观众内心

杨丽萍的作品一直以大制作著称，《平潭映象》 里服化道的数量、大小、制作难度，均突破了她以往的创作，需要6辆13.5米的超长道具车才能装完。

剧中既有极具当地特色的石头厝民居、高达6米的超大型道具王船、超大平潭木偶，也有《山海经》中的九尾狐和日本传说中的般若、天狗，以及长着无数张脸孔的多面人、娇俏的花仙子，火红色的麒麟、深蓝色的巨龙。这些浓墨重彩，让人惊艳的设计，均出自舞美设计师贾雷之手。

演员服装总计约200套，各类造型50余个，服装设计师崔晓东在服装方面下了不少工夫，刺绣串珠、蜡染印花随处可见，“每个粒珠子的摆放都是我亲自与缝制师傅沟通的，《平潭映象》要表达的是海岛民俗文化，服装造型肯定要体现海洋特质。”崔晓东说。

整台演出可以用“魔幻”来形容，但杨丽萍显然并不满足于视觉与听觉上的震撼与冲击，“对于传统文化，我希望不仅仅停留在展示上，更重要的是通过自然界的奇景来反应人性，带给观众心灵上的感动与共鸣。”