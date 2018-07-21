中超本轮焦点大战今晚打响-携强援，恒大来势汹汹 稳阵脚，上港整体抗衡

记者 俞 炯

晨报讯 今晚上海将迎来台风的考验，对于上海上港来说，和台风一起“兵临城下”的还有中超豪门广州恒大。这场中超焦点战将于晚上7点35分打响，上港队希望通过胜利争取重返榜首，而志在卫冕的广州恒大更想在客场全取三分，缩小和领头羊之间的差距。

上一轮在榜首大战中客场与山东鲁能打平，这让上港队在积分榜上被赢球的北京国安反超，丢掉了排名第一的位置。要知道，从本赛季第一轮开始到间歇期前的第11轮，上港队一直坐在领头羊的宝座上。

因此主场和广州恒大的比赛对于上港队来说就变得极为重要。尤其是对手广州恒大尽管上半赛季表现低迷，但在夏季转会窗口回租了保利尼奥，引进了强援塔利斯卡。他们还刚刚在联赛中4：0大胜贵州恒丰。尤其是塔利斯卡，他的第一场中超比赛就上演了“帽子戏法”，还送出一次助攻。

强敌当前，上港队将如何应对？昨天的赛前新闻发布会上，上港队主帅佩雷拉表示，球队同样不缺顶级球员，而且足球比赛更是整体的对抗，“保利尼奥和塔利斯卡，他们都是顶级球员，我很了解他们。但我们也有顶级的球员，明天球迷们可以看到两队的顶级球员在场上的对决。不过最重要的是，这是上港和恒大两支球队之间的对决，是整体上的对抗。”

在佩雷拉看来做好以下这几点，上港队就能够赢下强大的对手，“我们当然知道广州恒大的实力，但我们也是有实力的球队，我们有这样的自信。希望明天看到我们球队能够踢出自己的特点，在攻防两端有组织性。只要自己的特点发挥出来、攻防组织做好了，那么我们就有机会赢下这场比赛。另外，比赛中做好细节非常重要，比赛时的专注度也非常重要，还有保持自信心。这些才是比赛的关键点。”

关于球队丢失了从本赛季第一轮开始就一直保持的领头羊位置，佩雷拉并不在意，“这如果发生在最后一轮可能是有影响的。现在，我们有很多比赛还要踢，联赛是一个漫长的过程，现在只是在赛季中期，我们还可以有很多的积分去拿。中超联赛的争夺十分激烈，不少球队有实力去争夺冠军，我们是其中一员，现在要做的就是集中精力打好每场比赛。”

和佩雷拉一起参加赛前新闻发布会的上港队中场大将蔡慧康也表示，“他们就如教练所说那样，这两位外援都非常顶级，但我们不会刻意有太多的关注。我们踢得是整体足球，是一个整体，不管如何，大家会一起去承担。”

随着保利尼奥的回归和塔利斯卡的加盟，广州恒大主帅卡纳瓦罗现在底气十足。在赛前的新闻发布会上，卡纳瓦罗表示，“对于广州恒大来说，我们今年的联赛从上一场才开始。我们每个赛季都是试着去拿到冠军，因此在剩下的18场中超比赛里，不管对手是上港队，还是别的谁，我们要做的就是去赢下每一场比赛。”

广州恒大在人员方面也有好消息，结束禁赛的阿兰本场可以复出，还有缺席了上一轮联赛的张琳芃，也已经痊愈可以出场。