晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市继续窄幅震荡，盘中数字中国、燃气水务、国产软件股走势强劲，白马蓝筹表现则较为疲软，午后，在资管新规传言影响下，股指迅速拉高，沪市收复2800点整数关口，日K线“一阳吞五阴”，银行、保险、券商、多元金融等四类大金融板块集体飙升。

加大企业上云支持

工信部将实施工业设备上云“领跑者”计划。制定分行业、分领域重点工业设备数据云端迁移指南，推动工业窑炉、工业锅炉、石油化工设备等高耗能流程行业设备，柴油发动机、大中型电机、大型空压机等通用动力设备，风电、光伏等新能源设备，工程机械、数控机床等智能化设备上云用云。

接下来，工信部还将制定工业互联网平台评价方法，在地方普遍发展工业互联网平台的基础上，分期分批遴选跨行业跨领域平台，加强跟踪评价和动态调整。组织开展工业互联网试点示范(平台方向)、应用现场会，推动平台在重点行业和区域落地，支持跨行业跨领域平台拓展国际市场。

人工智能助智慧城市

去年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确提出人工智能已上升为国家战略，成为国家经济发展的新引擎，其中将“智能物流”作为“加快推进产业智能化升级”的重点领域。

虽然人工智能在安防领域的应用还不是很成熟，但是随着智慧城市建设的不断深入，智能安防所担当的重要角色会日益凸显，不断出现的安防产品和服务也会逐渐的深入人心。“十二五”期间，我国智慧城市建设市场规模超过了7000亿元，“十三五”期间，我国智慧城市建设市场规模可达4万亿元。

超跌股也有短线机会

消息面上，截至7月13日，全部A股、中小板指、创业板指的PE(TTM)分别为16倍、26.8倍、41倍，而1849点时则分别为12倍、26倍、47倍。估值大底，呼之欲出。

目前，中国正步入以信息产业为主导的围绕创新和科技的新经济时代，以TMT+电子+医药为核心的新兴行业或将直接受益，所以在目前较低迷的市场中寻找这些确定性较高的投资机会，是我们每一位投资者应该调整好的操作思路。另外，随着中报行情的披露，一些主要产品价格大幅上涨，盈利能力大幅提升的上市公司丝毫不惧大盘疲软走势的影响，已经走出了特立独行的牛股行情，一旦大盘企稳，那些超跌股也有很多短线机会。

技术上，昨日股指再次探低回升，使得短线指标转强，底部将逐级抬升。