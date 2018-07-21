风雨

截至日前，共有1156家上市公司公布2018年中期业绩预告，其中594家预增、191家预降、48家预盈、80家预亏。其中预增翻倍的公司有139家。预计中期业绩增长率（净利润同比按公布区间折中计算）最高的公司有启明星辰、世荣兆业、国创高新，净利润同比增幅分别为12803.48%、3850.39%、2863.61%。

高智发现，在2018年中期业绩预告增幅最大的公司中并没有神马股份这家公司，但似乎并不影响这家公司股价在最近5个交易日涨幅近30%，百日内股价翻番，近一年涨幅超157%的事实。在A股市场前期走势整体下行的大背景下，神马股份逆势向上，股价创近7年新高，确实很刺眼。

“去年神马股份净利润同比下滑20.93%，但今年上半年业绩预增幅度达655%，远超同业水平。Wind数据显示，申万化纤行业24只个股中，年初至今仅4只同行业股票整体实现上涨。除神马股份外，恒力股份、荣盛石化、桐昆股份全年涨幅仅为22.55%、11.77%、9.23%。而神马股份年初股价才7元左右，现在却接近20元。”华风说。该股算是真正走出了独立行情。

“神马股份在发布的股票异常交易波动公告中称，公司预计2018年半年度实现净利润较上年同期增加3.79亿元，公司认为这是因为2018年上半年销售数量及价格较同期有大幅上升，导致其利润较同期相比大幅增加。此外，联营企业河南神马尼龙化工有限责任公司今年上半年利润较同期也有大幅增加，导致投资收益较同期相比大幅提升。对于在A股化纤行业企业中遥遥领先的业绩，市场自然有不同声音。人们在问：仅切片行情的利好，能够为神马股份2018年上半年带来655%的业绩增幅吗？事实上，尽管近期国际原料继续上涨，但国内市场反应并不明显。”高智道。他认为人们质疑神马股份的业绩可能还有潜台词：这家公司曾经在2016年12月22日收到证监会《行政处罚决定书》。证监会认定神马股份2014年度及2015年上半年，共虚增营业收入78亿元，这是一家有虚假陈述行为前科的上市公司，但愿这次公布的今年上半年业绩没有水分。

下周一行情预测：整理

仓位：70%

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