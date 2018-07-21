银保监会昨发布“商业银行理财业务监督管理办法征求意见稿”-理财产品门槛从5万降至1万

见习记者 罗佳明 晨报记者 刘志飞 林劲榆

7月20日，银保监会面向社会公开发布《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。《办法》提到，银行只能发行已在理财系统登记并获得登记编码的理财产品，切实防范“虚假理财”和“飞单”。单只公募理财产品的销售起点由目前的5万元降至1万元，更好保护投资者合法权益，逐步有序打破刚性兑付，有效防控金融风险。

过渡期至2020年底

今年4月，“资管新规”发布后，新增社会融资规模连续骤降。《办法》的实施，既是衔接“资管新规”的途径之一，也有利于细化银行理财监管要求，消除市场不确定性，促进统一同类资管产品监管标准，更好保护投资者合法权益，逐步有序打破刚性兑付，有效防控金融风险。

针对机构关心的过渡期安排，银保监会表示，过渡期要求与今年4月出台的“资管新规”保持一致，过渡期自本办法发布实施后至2020年12月31日，给金融机构留出了整改时间。

《办法》共85条细则，有几大重点：将单只公募理财产品的销售起点由目前的5万元降至1万元。在此之前，银行销售的理财产品都是五万元起售，门槛的降低将使更多人开始关注理财产品； 商业银行理财产品要按照要求进行期限匹配，理财资金投资非标准化债权类资产的，如无特殊规定，资产的终止日不得晚于封闭式理财产品的到期日或开放式理财产品的最近一次开放日；投资未上市企业股权的，应当为封闭式理财产品，且需要期限匹配。

另外，要遵循限额和集中度管理。延续现行监管规定，要求银行理财产品投资非标准化债权类资产的余额，不得超过理财产品净资产的35%或银行总资产的4%；投资单一机构及其关联企业的非标准化债权类资产余额，不得超过银行资本净额的10%。

《办法》相比预期有放松

近年来，银行的理财业务在满足投资者资金配置需求、推动利率市场化等方面发挥了积极作用，但同时也面临业务运作不够规范、投资者适当性管理不到位、信息披露不够充分、尚未真正实现“卖者有责”基础上的“买者自负”的问题。

苏宁金融研究院宏观经济中心主任黄志龙认为，新的办法与预期相比有一定程度的放松，这主要是资管新规对社会融资的收缩效应超出预期，近期央行屡屡边际放松货币政策和流动性投放，也是为了应对资管新规对社会融资的负面冲击，整体上对商业银行的影响偏利好。

中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含表示：公募理财产品降低销售起点，一方面对扩大老百姓选额理财产品非常有利，现在老百姓可以投资的产品除了股票房产之外较少，因此降低销售起点对实现普惠金融具有非常重要的意义；另一方面，可以缓解银行资金来源压力，为银行的转型提供更充裕的空间。