易居赴港上市 房企抱团入股

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，联交所公告，易居企业集团（2048.HK）正式在香港主板上市交易，定价14.38港元，拟融资44.339亿港元。

易居企业以14.38港元发行价平开，截至港股收盘，易居企业控股股价下跌1.39%，每股报14.18港元，总市值为208.1亿港元。

进入存量房市场，成为此次易居上市和募资的主要目的，竞争激烈的二手房市场将迎来重量级的竞争对手。

易居正试图打通房地产市场的新房、二手销售市场，而其背后庞大的房企股东团队浮出水面。

在公开招股之前，易居企业集团董事长周忻持有易居25.622%股权，为单一最大股东和控股股东。其余74.378%股权由26家中国百强房企为背景的企业和5家机构持有。26家百强房企为恒大、碧桂园、万科、雅居乐、富力、星河湾、融创、旭辉、阳光城、复星地产等。

以外，此次易居赴港上市，四家重量级的企业参与成为基石投资者，其中包括淘宝中国控股有限公司、Successful Lotus Limited、华侨城(亚洲)控股旗下华昌国际及Educado Company Limited已分别认购2728.8万股、2086万股、7337万股及1653.75万股发售股份。总数相当于发售股份总数约42.76%。