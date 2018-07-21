印度少女遭22人轮奸-时间长达7个月，18人已被捕

晨报记者 徐惠芬 综合报道

印度又发生了一起震惊全球的强奸案。据《赫芬顿邮报》近日报道，在过去7个多月里，一名十多岁的少女屡遭轮奸，涉案男子至少22名。现在，警方已经逮捕了其中的18名嫌犯。

残疾女孩遭轮奸

这个女孩患有听力残疾，家住印度金奈。关于女孩的年龄，说法不一。《印度时报》 称是12岁，但也有一些媒体称是11岁。

女孩的父母日前向警方报案，称自己的女儿被一帮男人下药轮奸，就在自己家所在的公寓楼里。

涉案男子至少22名，警方目前逮捕了其中18名，包括一名电梯管理员、一名园丁、一名管家、一名电工、几名保安和管子工，这些人平时都在女孩家所在公寓楼或附近工作。

涉案男子从20多岁到60多岁不等，目前警方还在寻找另外4名嫌疑人。

女孩告诉警察，66岁的电梯管理员拉维·库玛是最早对她进行性侵犯的。那一天，她从学校回到了公寓楼，在进自己的家门前，被库玛强奸了。几天后，库玛又带着另两名男子一起强奸了她。

警方称，这三名男子还把强奸的画面拍了下来，并威胁女孩说，如果她说出去，就把视频公之于众。

不久，就有更多男子加入了性侵这名女孩的行列。他们先给女孩注射镇静剂，喝含药软饮料，然后轮奸她。

据警方透露，轮奸一般发生在女孩放学后，地点就在公寓楼。当女孩坐着学校小巴士回到公寓楼，这些男人就把她带到公寓楼的地下室、公共浴室或者健身房，在那里实施轮奸。

警方称，公寓楼有大约300套房子，但大部分都空关着，这为犯罪分子提供了犯罪便利。孩子的父母也没发现异常，女孩的爸爸在外上班，妈妈是家庭主妇，不过对于女孩放学晚回家没在意，以为和朋友在一起玩。

这样的性侵一直持续了7个多月。直到有一天，女孩把这一切告诉了自己的姐姐。女孩的姐姐在德里上大学，正好回家度假。女孩的姐姐马上告诉了父母，随后这对夫妇报警。

印度强奸案频发

这起案件再次暴露了印度严峻的未成年人遭遇性侵问题。

印度政府和联合国儿童基金会的数据显示，每155分钟就有1名16岁以下的印度未成年人遭到强奸，每13个小时就有一名10岁以下儿童遭到强奸。2015年，印度全国有超过1万名未成年人遭到强奸。此外，在参与印度政府调查的儿童群体中，53.22%的儿童报告称曾遭到不同形式的性侵。约50%的性侵者是儿童的照顾者和儿童所信任的人。

不仅是儿童，印度妇女也常常是性侵案的受害者，甚至一些外国女游客也在受害者之列。近年来，印度强奸案频发，已有来自美国、瑞士、丹麦、日本、以色列等多国女游客在当地遭强奸或轮奸。

比如今年5月30日，一名30岁的日本女游客搭乘一辆出租车观光，游玩结束后，被出租车司机带至一处偏僻地点强奸。

上个月，汤森路透基金会发布的一项研究报告显示，印度在全球十大对女性最危险的国家中排名第一。