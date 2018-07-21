复旦“数学小女神”是怎样炼成的-同学评价：她是比你聪明、比你努力……而且比你好看的人

晨报记者 林颖颖

平均绩点3.93，数学专业课全A，连续获评国家奖学金，丘成桐数学竞赛团体铜奖、大学生数学竞赛上海赛区一等奖、美国大学生数学建模竞赛一等奖；加入曦源计划，在理论领域期刊上发表SCI一作论文一篇，在国内顶级期刊运筹学学报上发表核心论文一篇； 入选思源计划，担任数院本科生团学联文艺部部长，获得复旦大学优秀学生标兵……

在今年复旦本科生毕业典礼上，一位姑娘的“成绩单”让在座的毕业生不约而同地“哇”了出来，随之报以热烈的掌声。这位姑娘，是来自复旦数学学院的金羽佳，被同学们称为“数学小女神”，毕业后即将前往斯坦福大学运筹学专业攻读博士。

这两天，当记者几次试图专访金羽佳时都被她婉言谢绝，她表示，希望继续低调、安心地做学术。

不浪费大学中的每分每秒

如今被称为“数学小女神”的金羽佳，小学时的数学成绩只在中等水平，这让理工科出身的父母也觉得疑惑：“怎么我们的孩子数学会拖后腿？”

但是，在爸爸妈妈的引导和熏陶下，随着年岁渐长，金羽佳对数学的兴趣日渐浓，虽然中学时“迷迷糊糊”进了外国语学校，但她在高考之后选择来到复旦，并毅然决然在志愿专业上填下了“数学”二字。

自进入复旦数院的第一天起，四年来，她与身边聪明、勤奋的同学共同成长——走在深夜自习归来的路上，因为一个反例争论不休；把专业课老师的办公室牢记于心，成为答疑时间的常客；苏步青讲习室里，为了看懂一篇文献用掉一摞草稿纸……这日日夜夜对数学的钻研、探索，使她优异的课业成绩和竞赛奖项，显得水到渠成。

去年在和新生学弟学妹交流时，当时还在读大三的金羽佳说，作为一名毕业于外国语学校的学生，自己通过孜孜不倦的奋斗来到复旦，“我明白，这是来之不易的一步，也是崭新旅途的起点……我要尽我所能，不浪费我在数院生活的一分一秒。”

一年之后，她走完了大学本科的历程，也收获了更多的成绩和荣誉。但是，对于金羽佳而言，最大的收获是是“静下心来”：“这一训练来自于每一门数学课——抽象的符号、艰深的内容，只有当我真正静下心来，才能试着去领悟背后的精妙。”

坚定决心走学术道路

在读期间，金羽佳发现，课本上的知识并不能使她满足，她有着强烈的好奇心去探索未知的数学领域。

大三上学期，金羽佳获得了去不列颠哥伦比亚大学交流的机会，期间，她参与了一个随机模型的科研项目。对于数学专业的学生，由于理论研究需要大量前期积累，理论性杂志审稿周期又长达一年以上，因此很少有本科生参与理论科研项目，发表文章更是不易。

但是，她觉得，数学本科生开展科研并非不可能。回到复旦后，她申请加入了“曦源计划”，如今她已在理论领域的SCI期刊上发表一作论文一篇，在国内顶级期刊运筹学学报上发表论文一篇。这也让她逐渐坚定了走上学术道路的决心，未来，她将前往斯坦福大学运筹学专业攻读博士。

“现在我的内心依然对数学充满热情，我将带着这份热情继续在学术的道路上走下去。”在一次校内发言中，金羽佳说，“要感谢数学科学学院对我的培养，也感谢所有教过我和帮助过我的老师与同学。”