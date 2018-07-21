今天半夜到明天申城 雨量可达大到暴雨-“安比”强度一般但水汽充沛，今天半夜到明天　上午登陆浙北沿海，不排除在沪登陆可能

晨报记者 徐妍斐

传说中上海有个“天气结界”，可以帮忙挡台风。但今年第10号台风“安比”显然有点与众不同。它不像许多登陆我国的台风爱往华南窜，而是直直地奔向浙江北部。从预计登陆点来看，它的台风中心可能会在周六夜里或周日上午在浙北沿海登陆，这显然将给相邻不远的上海带来数日的狂风骤雨。

上海处在“危险半圆”内

台风“安比”曾经是太平洋上的一个热带扰动94W。当今年第8号台风“玛莉亚”在我国陆地上消逝时，太平洋上曾同时存在着三个热带扰动：92W、93W和94W。当时，人们预测92W会率先成为一个台风，但是华东沿海的气象部门却始终牢牢把目光盯着尚在孕育中的94W。

果然，92W壮大后成为今年第9号台风“山神”，这是一个笔直向西的台风，只给琼粤桂地区带去风雨。93W则在北部湾附近海域停留后逐渐西移进入越南，失去成为台风的机会。而94W，则在世界各地气象机构的紧密观测中，成为了2018年太平洋台风季中第10个被命名的台风。“安比”一名由柬埔寨提供，名字意义为一种原产于东部非洲的酸豆树。

和曾经超强台风“玛莉亚”相比，“安比”并不算太强大。它以热带风暴的强度获得台风命名和编号后，在持续几天的海洋奔袭中仅仅升了一级，成为了强热带风暴。

“安比”虽然强度一般，环流比较松散，但水汽充沛，且登陆点位置离上海很近，甚至不排除登陆上海的可能。以目前预测路径，上海正好处在“安比”的“危险半圆”内，所以尽管存在诸多变数，对于“安比”绝对不能掉以轻心。

21日半夜到22日大暴雨

近距离登陆的台风“安比”所带来的疾风骤雨将侵袭周末的申城。上海中心气象台宣布，22日前后本市有明显风雨天气。

今年第10号台风“安比”昨天14时中心位于浙江省象山县东南方向约1100公里的洋面上，中心附近最大风力10级（25米/秒），七级风圈半径230-400公里。

预计“安比”将以每小时30公里左右的速度向西北方向移动，21日早晨进入东海东南部，强度缓慢加强，最强可达强热带风暴级或台风级（11-12级，30-35米/秒），最大可能于21日半夜到22日上午在浙江北部沿海登陆，不排除在上海登陆的可能性，登陆时强度为强热带风暴级（10-11级，25-30米/秒），登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。“安比”具有风速分布不对称的特点，强风带主要位于其东侧和北侧。

受“安比”环流影响，21日下午起，本市风力趋于增大，21日夜里到22日最大风力可达8-10级，洋山港区和上海市沿海海面10-12级，预计大风过程将持续到23日。

主要降水时段出现在21日半夜到22日，过程雨量可达40-80毫米大雨到暴雨，100-150毫米局部大暴雨，小时最大雨强40-60毫米。

副高偏北致“安比”北上

网上，关于上海“天气结界”的调侃由来已久，尤其是每年夏季台风肆虐的时候，那一个个看着可能会来上海的台风，最终都各种趋避，没能正面袭击上海。有气象专家曾做过简单而易于理解的解释：上海的海岸线相比我国东南部漫长的海岸线，只是微小的一个点，台风很难正面登陆。

另一层原因，则是上海本身纬度偏高。在我国华东地区，登陆浙江北部沿海的台风数量都已经显著减少了，再往北就更少了。在中国科学技术协会提供的关于“台风转向”的科普中提到，台风由向西北移动转为向东北方向移动，台风转向一般发生在西风带低压槽前方和副热带高压脊线附近，标志着台风从低纬度东风带进入中、高纬度西风带。

因此，一般情况下，当台风抵达上海附近时，很容易遭遇副热带高压脊线，转而向东北走。但是今年7月的副热带高压非常强势，中心直接拉到了黄海和日本海，上海则位于副热带高压脊线以南。这就给了台风延迟转向，从而袭击浙江北部乃至上海的机会。今年副热带高压偏北，把上海置于其脊线以南的东风环流中，因此得以享受持续近十日的“水晶天”，也恰恰因为如此，“安比”获得了北上登陆的可能。

相似路径台风曾致大暴雨

中国气象爱好者科普微信指出，虽然台风“安比”目前的强度仅仅是强热带风暴，但对于上海来说，“安比”这种强度登陆已是几十年才能碰上一次的罕见天气大事件。上一次货真价实的强热带风暴袭击上海，是1977年台风Babe，它最终登陆崇明；而1989年和2000年的两个“强热带风暴”，实际登陆强度很差。

其实，就在2014年9月，也曾有一个台风的中心直接登陆了上海，然而它却几乎没有引起气象爱好者们的太多注意。它就是2014年第16号台风“凤凰”，其登陆经历堪称曲折。这朵台风界的奇葩先是在菲律宾登陆，随后两次登陆我国台湾岛，随后再登陆浙江象山后又偏向东海，最终在奉贤区海湾镇沿海登陆。由于多次登陆，“凤凰”强度减弱结构松散，抵达上海时带给上海的风雨还不如登陆前，风力只有把树叶吹着打转的程度。

如果不提曾登陆上海的台风，那么登陆浙江的2005年的两个台风“麦莎”“卡努”是和“安比”路径比较相似的台风。

“麦莎”在2005年8月6日凌晨3时40分以台风级别登陆浙江省玉环县。5日-7日影响上海，期间给市区带来了8-10级阵风。过程总雨量普遍在100-250毫米，达大暴雨程度。

“卡努”在2005年9月11日14时50分以强台风级别登陆浙江台州市，11-12日影响上海，由于该台风环流较小，影响上海程度小于“麦莎”，给本市陆地带来了8-10级阵风，过程总雨量普遍在80-160毫米，达暴雨到大暴雨程度。