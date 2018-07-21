必要时将取消大型户外活动-浦东新区、金山区、奉贤区被确定为人员转移重点区域

晨报记者 谢克伟

昨天召开的本市防御第10号台风“安比”视频会议透露，目前正值全市中小学暑假，针对第10号台风“安比”对上海可能造成的大风暴雨影响，市防汛指挥部已提前对人员转移撤离方案进行了梳理完善，妥善安排撤离安置点。必要时将全面取消大型户外活动、暂停户外游乐设施使用，甚至停工、停赛、闭园、闭市（大型活动：周六19:35，上海体育场将举行一场上海上港对阵广州恒大的中超足球联赛），确保人民群众生命财产安全。

劝说无效可保护性强撤

浦东新区、金山区、奉贤区已经被确定为此次人员转移重点区域。市防汛指挥部副总指挥、市水务局局长白廷辉要求各区、各单位切实做好所在区人员转移、撤离、安置的具体准备工作，对一线海塘外作业施工人员和工地临房、危房简屋内人员、进港避风船民以及国际邮轮旅客等，各区防汛指挥部和建设、房管、渔政、旅游等相关主管部门要制定周密的人员转移方案，落实紧急避难场所，妥善安置，保证基本生活，教育、公安、卫生、边防等部门要全力协助。为保护人身安全，在紧急情况下遇有拒绝转移的人员，经劝说无效时可保护性强制撤离。

100多支排水突击队待命

根据要求，市、区防汛指挥部将在今年确定的十大重点（在建工地、轨道交通、下立交、高架匝道、老旧小区、河道筑坝、店招店牌、建筑幕墙、危棚简屋、管道封堵）和五大区域（中博会主会场及其周边地区、迪士尼及滨海旅游度假区、五角场等下沉式广场、机场及火车站区域、城市动拆迁地块）基础上，将特别注意台风影响范围内一线海塘、江堤等防洪设施。

白廷辉还要求，水务部门要重点部署做好河道水位预降工作，一线海塘、堤防的巡堤查险和重点区域、重点部位积水抢排准备，全市100台移动排水泵车和100多支排水突击队全部进岗待命，做好抢排准备。

推动防汛防台“五上十进”

目前，全市各级防汛部门都将进入实战状态。

会议要求各区、各部门、各单位要严格执行防汛突发险情灾情报告制度，认真按照“首报、续保、终报”的要求，及时将水情、工情、险情、灾情等重要信息报市防汛指挥部；同时，进一步完善社会动员机制，积极推动防汛防台“五上十进”（上电视、上广播、上报纸、上网络、上手机，进街道、进小区、进乡村、进学校、进工地、进码头、进机场、进车站、进企业、进家庭）。