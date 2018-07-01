7月20日，国家主席习近平在阿布扎比同阿联酋副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德举行会谈。 新华社记者李学仁摄

习近平同阿联酋副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德举行会谈

双方一致决定建立中阿全面战略伙伴关系

新华社阿布扎比7月20日电（记者陈贽 霍小光 郑开君）国家主席习近平20日在阿布扎比同阿联酋副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德举行会谈。双方一致决定，建立中阿全面战略伙伴关系，加强各领域深度合作，推动两国关系在更高水平、更宽领域、更深层次上不断发展。

习近平首先感谢阿联酋方面作出的盛大热情接待安排，指出这充分体现了阿方对中国人民的友好感情和对中阿关系的高度重视。习近平强调，2015年12月，我同王储殿下在北京就加强两国友好合作达成很多重要共识，共同引领双边关系进入全面、快速、深入发展新阶段。中阿合作前景广阔、潜力巨大。这次访问期间，我们两国正式建立中阿全面战略伙伴关系，有利于双方深化战略互信，提升互利合作水平。相信中阿可以成为相互学习、相互借鉴、相互帮助的好朋友、好伙伴，实现共同发展繁荣。习近平并请转达对哈利法总统的亲切问候，祝他早日康复。

习近平强调，双方要把中阿全面战略伙伴关系落到实处，夯实政治互信，继续照顾彼此核心利益和重大关切，支持对方走适合本国国情的发展道路。中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴，中方视阿联酋为“一带一路”建设重要支点国家，赞赏王储殿下提出“重振丝绸之路”设想。双方要加强发展战略对接和产业政策沟通，规划好、运营好中阿共建“一带一路”旗舰项目，促进中东海湾地区经济发展。中方愿同阿方打造全方位、立体化能源合作格局，深化投资和金融合作，拓展创新合作。要加强安全合作，坚决反对一切形式的恐怖主义。要坚持民心相通，密切人文交流，加强不同宗教和不同文化包容互鉴。中方支持实施好王储殿下发起的“青年大使”访华项目，赞赏副总统兼总理殿下推出的“拥抱中国”计划，愿同阿方分享经验，共同将迪拜世博会办成一届令人瞩目的盛会。

习近平指出，当前，西亚北非地区民众普遍盼稳思定，谋和平、行改革、促发展是不可阻挡的潮流。中方愿同阿方深化战略合作，积极探索以发展促和平的中东治理路径，通过政治途径解决热点问题，共同促进中东地区安全稳定。

穆罕默德副总统兼总理表示，热烈欢迎习近平主席来访，希望习主席感到宾至如归。阿联酋钦佩中国的发展模式和骄人成就，赞赏中国奉行开放的发展战略，愿密切同中国广泛领域合作，做中国可靠的伙伴。相信习主席这次访问将把阿中伙伴关系推向新高度。通过古老的丝绸之路，阿拉伯世界同中国保持着悠久的传统友好。今天，中国正引领世界重启丝绸之路，“一带一路”倡议受到国际社会广泛支持。阿联酋愿继续积极参与“一带一路”合作。

阿布扎比王储穆罕默德表示，我对2015年对中国的访问记忆犹新。阿方很高兴能接待习主席这次对阿联酋的历史性访问。我们十分钦佩中国取得的发展成就，高度认同习近平主席的远见卓识和治国理政理念，相信中国有着光明的未来，必将为世界和平和人类进步作出更大贡献。阿中在政治、经济、金融、科技、能源、人文等广泛领域拥有巨大合作潜力，深化同兄弟般中国的传统、战略、友好关系始终是阿联酋对外关系的重中之重。阿中关系提升至全面战略伙伴关系符合双方共同心愿，将更好造福两国人民。阿联酋坚定支持一个中国原则，赞赏中国在国际事务中的重要作用，愿密切同中国在发展、反恐等重大问题上的沟通和协调。

会谈后，双方发表了《中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》。

两国领导人共同见证了“一带一路”建设等合作文件的签署。

7月20日，国家主席习近平在阿布扎比同阿联酋副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德举行会谈。这是会谈后，穆罕默德王储向习近平授予阿联酋国家最高荣誉勋章扎耶德勋章。 新华社记者庞兴雷摄

穆罕默德王储向习近平授予阿联酋国家最高荣誉勋章扎耶德勋章。

授勋仪式后，穆罕默德王储向习近平赠送1匹阿拉伯马。阿拉伯马是世界最古老名贵的马种之一，向贵宾赠送阿拉伯马是阿联酋王室对尊贵挚友的特殊表示和极高礼节。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。