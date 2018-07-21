时政新闻眼丨阿联酋：历史性访问

这些天，习近平主席出远门了，他将去哪些地方，接触哪些人，会发生哪些故事？中央广播电视总台旗下的央视时政报道团队集体上阵、全程记录，为您打开“时政新闻眼”。首先请看阿联酋篇。
1热情的阿联酋
阿联酋是个“热情”的国家。习主席到访这些天，当地最高气温45度。
△在阿联酋首都阿布扎比，很多公交车站都配有“空调房”，入夜之后，仍然热浪袭人。阿联酋的“热情”缘于这里的热带沙漠气候，5至10月是炎热潮湿的夏季，气温可达40-50℃。（央视记者拍摄）
这是习主席今年首次出访的第一站，也是他再次当选中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。阿联酋人热情迎接习主席。7月19日下午，专机进入阿方领空时，12架战机升空护航。坐在专机上的央视记者李铮透过舷窗拍下了这一场景。
△【独家V观】阿联酋空军战机为习近平专机护航
当地时间19日下午17点多，习主席的专机抵达阿布扎比总统机场。
△习主席的专机停稳后，两名机场工作人员快速垫上止轮块，工作人员操作廊桥与飞机舱门对接。习主席踏上阿联酋的第一步，就是在这座廊桥的红毯上。（央视记者拍摄）
△央视记者马亚阳透过检阅大厅的窗户，拍摄到正在停靠廊桥的习主席专机。检阅大厅内，仪仗队和军乐团已经整装就位，静候远道而来的贵宾。
习主席此次下榻在酋长国宫酒店。酒店门前矗立起一座红色的“迎宾门”。它是在几天之内新搭建的。我们打前站的同事记录下了它的“蝶变”。
△就在习主席抵达之后，“迎宾门”上又增加了六个中文字“阿联酋和中国”。（央视记者拍摄）
就在习主席车队抵达酒店前后，我们得到通知，阿方当晚临时增加烟花表演。我们几路同事抓紧抢占有利地形。
△【独家V观】习近平抵达当晚 阿布扎比燃放欢迎焰火
△这是另一路同事拍摄的烟花表演。镜头右侧建筑是阿布扎比国家石油公司总部大楼。这座75层高的标志性建筑继前几天晚上亮起中国国旗后，19日晚上打出了习主席的巨幅肖像。（央视记者张雨辰拍摄）
△几乎就在同一时间，在一百多公里外的阿联酋第二大城市迪拜，世界第一高楼哈利法塔也亮起了中国国旗。（央视记者葛姗姗提供）
2总统府迎来中国贵宾
当地时间7月20日中午，习主席在阿联酋总统府接连出席多场活动。央视时政记者发现，阿联酋给予了习主席高规格接待。
△上午11点30分许，习主席车队经正门驶入总统府。（央视记者拍摄）
△马队护卫现场
△【独家V观】阿联酋骑士飞行队空中表演 欢迎习近平到达
△欢迎仪式前两小时，阿方工作人员就已经在做各种准备，包括在大厅各个角落熏香。（央视记者马亚阳拍摄）
△活动开始前，工作人员在最后一次清理红地毯。（央视记者李铮拍摄）
△这是会谈开始前，服务员认真检查桌上的瓶装矿泉水。（央视记者李铮拍摄）
3特殊的礼物
△猜一猜彩排当天这个盒子里装的是什么？（央视记者刘爱民拍摄）
△扎耶德勋章以阿联酋开国总统扎耶德命名，是阿联酋国家最高荣誉勋章。镜头远处即是扎耶德总统画像。（央视记者荆伟拍摄）
△扎耶德勋章的宝石上刻有阿拉伯文“扎耶德”字样。（央视记者荆伟拍摄）
△一位女工作人员拉着这匹马在现场转了两圈。阿拉伯马是世界最古老名贵的马种之一，向贵宾赠送阿拉伯马是阿联酋王室对珍贵挚友的特殊表示和极高礼节。
△飞行表演队正在列队。（央视记者关舟拍摄）
△当天的活动由阿布扎比电视台全程直播。这是总统府工作人员在关注电视直播。（央视记者张晓鹏拍摄）
△7月19日晚上烟花表演现场（央视记者拍摄）
监制/申勇 唐怡
央视记者/龚雪辉 郁振一 沈忱 杨明交
编辑/王义 郭爽 蒋安琪
来源：央视新闻客户端