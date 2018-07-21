时政新闻眼丨阿联酋：历史性访问

这是习主席今年首次出访的第一站，也是他再次当选中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。阿联酋人热情迎接习主席。7月19日下午，专机进入阿方领空时，12架战机升空护航。坐在专机上的央视记者李铮透过舷窗拍下了这一场景。