中国与非洲,虽相隔万里,但心贴着心；友谊穿越半个多世纪，历久弥坚；跨越文明、种族、肤色，却始终患难与共。当中国遇见非洲，一段人类史上友谊的佳话就此展开。

习近平主席珍视非洲朋友，曾多次踏上非洲大陆。7月，习主席再次开启访非之旅，新华网推出精美微视频《永远的朋友》。

从尼罗河，到撒哈拉沙漠

从东非大裂谷，到乞力马扎罗山

它是当今世界的第二大洲

也是全球发展中国家最多的大陆

2013年3月

履职中国国家主席仅10天的习近平

首次出访

就踏上了非洲这片希望的热土

习主席首次提出

真实亲诚对非政策理念和正确义利观

满怀诚意向非洲朋友表示

“永远做可靠朋友和真诚伙伴”

30分钟的演讲，赢得30次掌声

说到了非洲朋友的心坎上

2015年12月

中非合作论坛约翰内斯堡峰会召开

行程满满的习主席

会见了40多位非洲国家领导人

用自己的身体力行

表达了中国对非洲国家平等相待的诚意

中非

患难与共的好兄弟

从上世纪五十年代起

中非关系开启了新纪元

1971年

正是非洲兄弟“把中国抬进了联合国”

为援建坦赞铁路

60多位中国员工长眠非洲大地

中国汶川和玉树地震后

非洲国家慷慨解囊

西非埃博拉疫情爆发

中国率先援非抗疫

半个多世纪以来

中非友谊历久弥坚

国家亲如兄弟

人民情似一家

中非

合作共赢的好朋友

今天

中非开启合作共赢

共同发展的新时代

从基础设施建设

到减贫脱困惠民

从维护区域和平稳定

到完善全球治理体系

中非“逢山开路、遇水架桥”

“一带一路”合作落地生根、成果丰硕

相知无远近，万里尚为邻

2018年7月

习近平主席再次开启访非之旅

中非真诚携手

必将打造中非命运共同体的崭新未来

总策划：刘加文

策 划：夏小鹏 韩琳 汤丹鹭

导 演：马轶群

创 意：徐 倩 董小娇 王一诺

编 辑：毕秋兰 刘小军 张茵 徐海知 吴傲雪

包 装：马嫣然 王硕 耿晓涵

配 音：刘子华

新华网海外传播中心 融媒体产品创新中心

联合出品

来源： 新华网