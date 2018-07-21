【风从海上来·改革进行时】风好正扬帆 山东迈上现代化强省建设新征程

关怀暖民心，嘱托催征程。从经济大省到经济强省，这一次，山东豪情满怀。

7月16日，“风从海上来·改革进行时”网络主题活动暨“开启新时代迈上新征程”全国网络媒体山东行在烟台启动。5天时间里，来自全国50多家主流媒体的采编人员，沿着总书记视察山东的路线，先后奔赴烟台、威海、青岛、济南，进企业、下社区、看发展，全方位展现山东经济社会各领域的新气象、新作为、新成就。

这片海，定不负深情

还记得刘公岛上的深情凝望吗？

今年3月8日，习近平总书记在山东代表团发表讲话时强调，海洋是高质量发展战略要地，要为海洋强国建设做出贡献。三个月后，习近平在出席上合组织青岛峰会之后考察山东，再次强调建设海洋强国的决心。

向海图强，山东责无旁贷。

作为东部沿海大省，山东海域面积与陆域面积相当，海洋资源丰度指数全国第一，海岸线约占全国的1/6，海洋经济总量约占全国的1/5，拥有一批重量级的海洋科研机构和创新平台。

位于青岛蓝谷的青岛海洋科学与技术试点国家实验室，是我国海洋领域唯一的国家实验室，也是世界七大海洋实验室之一。问海十八年，这个实验室正在海洋安全、海洋资源、海洋健康、海洋战略前沿技术等战略主攻方向取得突破，其战略目标是到2050年成为引领世界海洋科技发展的创新高地。

“全球第14个海洋创新药物很有可能诞生在我们的实验室！”18日，青岛海洋科学与技术试点国家实验室工作人员告诉“开启新时代迈上新征程”全国网络媒体山东行采访团。

目前，全球共上市13个海洋创新药。由该实验室管华诗院士团队研发的心脑血管疾病治疗药物藻酸双酯钠是亚洲首个、我国唯一获国际认可的现代海洋创新药物。眼下，由该实验室早期研发的、我国第一个抗老年痴呆一类海洋候选新药HS971，Ⅲ期临床即将公布结果，有望成为国际第14个海洋创新药物。

统计显示，青岛目前已聚集起全国30%以上海洋教学和科研机构、50%的涉海科研人员、70%涉海高级专家和院士，这成为山东在激烈区域竞争中胜出的重要保障。

在烟台，中集来福士手持全球四分之一的半潜式钻井平台订单，其自主创造的“蓝鲸1号”，助力我国首次成功实现海底可燃冰开采，享誉全球。中集来福士CEO兼总裁王建中表示，今后，中集来福士将研发和掌握更多的国之重器，做新时代创新标兵，为海洋强国扛旗。

在威海，迪沙药业集团与江南大学合作，经过三年多研发，以从虾蟹壳中提取的壳聚糖为原料，成功制备出新一代壳寡糖。迪沙药业集团有限公司总裁科研中心主任边建华表示，未来2年内企业将投资1亿元，再建设2个海洋生物制品专用车间、5条生产线，深挖壳寡糖下游产品，实现壳寡糖的高值化应用。

加快海洋强省建设，是构筑山东发展新优势的必由之路。

今年5月，山东印发《山东海洋强省建设行动方案》，提出实施海洋科技创新行动、海洋生态环境保护行动、世界一流港口建设行动、海洋新兴产业壮大行动、海洋传统产业升级行动、智慧海洋突破行动、军民深度融合行动、海洋文化振兴行动、海洋开放合作行动、海洋治理能力提升行动等“十大行动”，到2022年，海洋科技创新能力明显提升，海洋经济新旧动能实现接续转换，海洋生态文明建设取得显著成效，海洋强省建设取得重大突破。

抓住新旧动能转换牛鼻子

青岛是山东经济发展的龙头，在全省新旧动能转换中，这个开放程度高、科研实力强、创新活力足的海滨城市，打出了加快新旧动能转换的发展“优势牌”。

东方影都影视产业园让世界见识到惊人的“青岛速度”。不足四年间，世界最大面积的1万平方米摄影棚以及15个摄影棚和11个置景车间在这里建成。6月13日，首届上合组织国家电影节在东方影都大剧院隆重开幕，向世界点亮了青岛城市电影的新名片，未来，这里还将为观众呈现一场场精彩绝伦的视觉盛宴。

从产铁锅到造大国重器，新旧动能转换大潮下，章丘制造再立新功。

在济南章丘山东伊莱特重工股份有限公司(以下简称“山东伊莱特”)大锻件事业部车间，有着“世界最大环”之城的超级碾环机，引得记者纷纷合影。这个直径有16米，重126吨的轧环，轻松打破原世界最大锻环直径10米的纪录，将我国环类、筒类锻件的制造能力一举提高到世界领先水平。

近年来，山东伊莱特心无旁骛通过装备升级、技术升级实现新动能，克服“一提转换就转行”的惯性思维，走出了一条传统产业高新化的道路。

今年5月，山东伊莱特大锻件项目正式投产，标志着章丘本土锻铸行业正由传统产品、传统技术向高精端产品、高新技术积极转型升级。该项目总投资6亿元，年产各类超大型锻件10万吨，预计实现销售收入20亿元，但整个项目却仅需要80多名员工，人均年产值2000多万元。

自主创新是新旧动能转换的牛鼻子，也是总书记视察山东提及最频繁的词汇。今年4月末，山东新旧动能转换重大工程正式启动，旋即，这场规模宏大的“交响乐”奏响整个齐鲁大地。

如今，创新发展理念已经成为全省上下的共识，动能转换推动高质量发展已成为山东的头号工程。

浪潮集团董事长孙丕恕表示，浪潮将进一步加大研发的投入，突破更多关键技术。用5年时间，让服务器能变成全球第一。同时，将云计算、大数据、人工智能等，技术实践进行推广应用，助力更多企业实现新旧动能转换。

万华化学集团董事长、党委书记廖增太表示，万华将坚定不移走好自主创新之路，抓好人才工程，加快发展步伐，今年实现TDI、MMA、PMMA、SAP和TPU二期的投产，同时实现百万吨乙烯和其它多个高性能化学品的开工建设，力争2020年投产。

打造乡村振兴齐鲁样板

农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

山东是农业大省。作为我国粮食、肉类、水果、蔬菜等主要农产品的主产区，山东农产品出口总额连续19年领跑全国，新型农业经营主体数量居全国首位。在实施乡村振兴战略、实现农业农村优先发展中，山东有条件也应该走在全国前列，为全国创造山东经验。

笔直的入村马路宽阔整洁，崭新的新型楼房时尚气派，热闹的文化广场干净靓丽，创业服务、金融服务、医疗卫生服务等配套设施一应俱全，走进章丘区三涧溪村，一幅美丽乡村图景映入眼帘。

曾经，这里连换了5任支部书记，村级事务无序。2004年，现任村党总支书记高淑贞上任后，通过抓党建促发展，让党员群众拧成一股绳，带领全村流转土地4000余亩，建设现代农业基地和集约型工业园区，引进引办72家企业，全村80%青壮年劳动力实现就近就业。“难管村”成了党建振兴乡村的全国范本。

此外，村民还承接了企业及高校院所的家政服务、物业管理，村里同时发展电子商务、开发古地道旅游资源，带动旅游产业发展。“仅去年一年就实现村集体收入260余万元，人均收入达到2.6万元。”高淑贞表示。

让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。今年两会，正是在山东代表团，习近平总书记以推动乡村产业振兴、推动乡村人才振兴、推动乡村文化振兴、推动乡村生态振兴、推动乡村组织振兴的五个“振兴”为乡村振兴这篇大文章作了细谋划。

牢记总书记的嘱托，三涧溪村党总支将继续发挥战斗堡垒作用，以党建为统领，不折不扣贯彻落实好十九大精神和中央政策，将农村能用上的政策用足、用好，让百姓过上更好的日子。青岛市李沧区世园街道上流佳苑社区也将继续做大做强社区经济，为社区居民提供精准化、精细化服务，让社区工作再上新台阶。

“扎实实施乡村振兴战略，打造乡村振兴的齐鲁样板。”视察山东，总书记再对山东乡村振兴提出新要求。

在这场关乎国计民生的振兴战略中，山东将着眼现代化强省建设大局，立足农业农村实际，高标准谋划、高质量推进、高层次发展，以务实管用的真招、实招、硬招，强优势、补短板、抓创新、树样板，为全国实现乡村振兴作出山东贡献。

来源：胶东在线