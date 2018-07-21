外交习语︱ “中非关系”为何“非”比寻常？习近平这样说

7月21日，在结束对阿联酋的国事访问后，国家主席习近平将对塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。这将是习近平就任国家主席后的第四次非洲之行，也是他第9次踏上非洲大陆。

习近平主席多次指出，无论中国发展到哪一步，无论国际风云如何变幻，中国都将始终同非洲等广大发展中国家站在一起，永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴。

中非关系为何如此非比寻常？新时代的中非关系又有哪些鲜明特点？

传统友谊非一般深

“中国和非洲国家是患难之交，患难之交不能忘。”习近平主席曾用这样一句话，道出中非关系牢不可破的真谛。

上世纪五六十年代，毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家共同开启了中非关系新纪元。从那时起，中非人民在反殖反帝、争取民族独立和解放的斗争中，在发展振兴的道路上，相互支持、真诚合作。

上世纪七十年代，为了支持南部非洲国家民族解放事业和打破种族隔离制度封锁，中国人民在自身经济十分困难的情况下援建了坦赞铁路，60多名中国优秀儿女为修建这条铁路牺牲生命，长眠非洲大地。

1976年7月16日，坦赞铁路交接仪式在赞比亚隆重举行。新华社记者王敬德、张刘仁摄

新中国恢复联合国席位，在赞成的全部76票中，26票来自非洲国家，占三分之一。非洲兄弟把中国“抬进”联合国。

源远流长的友好交往，风雨同舟的深厚友谊……不难理解习近平主席为什么会用“同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊”来形容中非关系。

正如非洲谚语所说，“河有源泉水才深”，多年来，在中非深厚友谊的滋养下，两地人民之间的感人故事也不断涌现，在国际社会传为佳话。2013年习近平作为国家主席首次对非洲进行访问期间，就曾分享过这样几个故事：

“中国汶川特大地震发生后，非洲国家纷纷伸出援手，有的国家自己也不富裕、人口不到200万，向地震灾区慷慨捐出200万欧元，相当于人均1欧元，这份情谊让中国人民备感温暖。”

2008年5月17日，在“5·12”汶川特大地震重灾区四川省什邡市湔氐镇白虎头村，来自非洲的志愿者玛利亚在搬运救援物资。 新华社记者刘海峰摄

“2012年12月的一天夜里，布拉柴维尔突降特大暴雨，郊区一些房屋被淹。3位受灾的中国华侨本已脱离险境，但当他们发现邻居对险情还毫无察觉时，又毅然冒着生命危险游到快被淹没的房屋边，奋力扒开屋顶，救出了12名刚果邻居，其中包括5名儿童。他们的义举得到当地居民交口称赞。”

互信水平非一般高

“中国重视同所有非洲国家发展友好关系，无论大小、强弱、贫富。不管是资源富集国还是资源贫瘠国，中国都平等相待，积极开展互利共赢的务实合作。”

“中方支持非洲人以非洲方式解决非洲问题，愿积极参与非洲加强维护和平安全能力建设，支持非洲加快发展，消除贫困，实现持久和平。”

“中方始终主张，非洲是非洲人的非洲，非洲的事情应该由非洲人说了算。”

……

习近平主席的这些话，让我们看到了中非友好历久弥坚、永葆活力的根本原因，那就是“双方始终坚持平等相待、真诚友好、合作共赢、共同发展”。

不论是在发展道路的选择上还是在安全问题的解决上，中国始终坚持尊重非洲的尊严和自主性，支持非洲国家探索适合本国国情的发展道路、以非洲方式解决非洲问题，反对以大欺小、以强凌弱、以富压贫，反对干涉别国内政。

2015年12月4日，习近平主席在约翰内斯堡出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第五届中非企业家大会闭幕式并发表题为《携手共进，谱写中非合作新篇章》的重要讲话。新华社记者黄敬文摄

“我们双方谈得来，觉得相互平等；我们不把自己的意志强加给你们，你们也不把自己的意志强加给我们。中国为非洲发展提供了力所能及的帮助，中国更感谢非洲国家和非洲人民长期以来给予中国的大力支持和无私帮助，我们在事关对方核心利益的问题上，从来都是立场鲜明、毫不含糊地支持对方。”

习近平主席用这样朴实真诚的语言，诠释中非之间高度的政治互信，而这也正是中非友好的基石。

互利合作非一般实

2013年，习近平主席访问非洲，提出了真实亲诚的对非政策理念。

“其核心要义就是要把中国发展同助力非洲发展紧密结合起来，实现合作共赢、共同发展。”2017年3月，习近平主席在会见卢旺达总统卡加梅时，道出了中国这一政策理念背后的深意。

作为好朋友、好伙伴、好兄弟，中国乐于看到非洲的快速发展和进步，也愿意为非洲提供力所能及的支持和帮助。这种帮助不仅包括“授人以鱼”、不附加任何政治条件、雪中送炭的对非援助，更在于“授人以渔”、优势互补、互利共赢的合作项目。

蒙内铁路、亚吉铁路、科特迪瓦苏布雷水电站……一个个大型基础设施项目，为解决当地经济发展瓶颈发挥了重要作用。

非洲拥有丰富的自然和人力资源，正处于工业化的兴起阶段。而中国经过40年改革开放，拥有助力非洲实现自主可持续发展的技术、装备、人才、资金等优势，以及支持非洲发展的真诚意愿。

2015年，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出了未来3年同非洲重点实施“十大合作计划”，破解非洲基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈，加快工业化和农业现代化进程，实现自主可持续发展。

2015年12月4日，习近平主席出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式并发表致辞。新华社记者兰红光摄

目前中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果正得到全面有效落实，为中非关系发展注入强劲动力。根据论坛非方成员的强烈愿望，着眼于中非关系发展的现实需要，今年9月，中国将举办中非合作论坛北京峰会，规划新时代中非合作蓝图。

重情义，讲信义。义利相兼，以义为先。“中非关系最大的‘义’，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。”此次习近平主席非洲之行将怎样进一步深化中非关系、引领中非合作？世界充满期待。

新华社记者：潘洁、王卓伦

编辑：徐庆松

来源：新华视点