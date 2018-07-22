星期日周刊记者 顾筝

医述

讲述医院里那些和疾病、健康、生死、选择……有关的故事。

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1990年代末，刘月华去加拿大做博士后研究工作。他惊讶地发现，在加拿大的牙科诊所，孩子才4、5岁就由父母带着来看牙医了。而在此之前，他在国内医院工作，来做牙齿矫正的孩子都是12岁以上的，大家的主流观念是只有等到乳牙全部换完，才能做正畸。

“这说明我们公众十分欠缺预防的观念，其实从孩子的乳牙末期，就应该至少每半年到牙科医生那里报到一次，让牙医定期检查孩子的口腔，了解孩子的生活卫生习惯，对孩子各种口腔疾病做到早发现、早诊断、早治疗。”

采访对象：刘月华

职业：上海市口腔病防治院口腔正畸科主任医师



发育期的口腔问题，一一讲解

暑假，很多医院出现了就诊高峰。

上海市口腔病防治院也不例外，学龄孩子只有在暑假才有时间由家长带着来处理牙齿问题。

张红已经陷在焦虑当中，她的孩子口呼吸很多年，一开始并没有太当一回事，后来发现孩子的颜面发生了改变，脸拉长了，嘴巴也渐渐突出。

张红带着孩子跑了好多家医院，检查发现是腺样体肥大（腺样体也叫咽扁桃体或增殖体。腺样体肥大系腺样体因炎症的反复刺激而发生病理性增生，从而引起鼻堵、张口呼吸的症状。本病最多见于儿童，常与慢性扁桃体炎，扁桃体肥大合并存在，记者注）。不同的医生给出了不同的诊疗方案。有的认为可以通过吃中药慢慢消下去，有的说是一定要尽快通过手术把腺样体切除。

张红不知道如何选择，孩子只有10岁，她当然不希望孩子小小年纪就挨这么一刀，而且腺样体切掉了，是否会影响孩子的免疫力？可是保守疗法，是否会错过最佳治疗时间，让颜面的问题变得越来越严重？

口呼吸问题涉及各个专科领域，提倡多学科诊疗，看张红犹豫不决，有医生建议她再去咨询下口腔专科医生的意见。

就这样，张红挂了刘月华的号。那天，门诊的人很多，但刘月华还是在仔细倾听了张红的描述并给孩子做了检查之后，和她沟通了半个多小时。

刘月华给她做分析：现在腺样体肥大的问题已经影响到呼吸和颜面发育了，那么就需要尽早处理，否则再等几年，颜面的纠正会越来越难，而且女孩子在此过程中会受到不小的压力。其实切除腺样体对身体几乎没有影响，有临床数据显示，人体的免疫力确实会在手术之后的半年内下降，但之后人体其它器官会做相应的调整，使免疫力重新提高上去。

刘月华把利弊分析得很清晰，张红离开的时候卸下了部分焦虑。

在门诊中花大量时间做沟通，却不着急做治疗的情况，在刘月华的门诊中并不是特例。前不久，一个妈妈带着两个儿子来看刘月华的门诊。

同样是口呼吸问题，在耳鼻喉科专科，医生告诉这位妈妈，孩子腺样体肥大的问题并不严重，还不需要处理，建议她带着孩子去口腔医生那里看看牙齿是否需要做处理。

刘月华检查之后发现，哥哥的牙长得还不错，现在并不需要干预。他只是提醒这位妈妈，每年需要带着孩子来看一次门诊，根据检查情况再决定是否要做处理。而对于弟弟，刘月华检查发现，只是门牙有所松动。这颗牙该掉却还未掉，会让孩子的咬合出现问题，他会经常歪着咬东西，时间长了，会造成他的下巴、颌骨偏移。刘月华建议家长，尽快去把松动的牙齿处理掉。至于他的口呼吸问题，需要等到换好牙后，再做扩弓处理即可。

在这么近半个小时时间内，刘月华其实是把这两个孩子发育前的口腔问题，向家长一一交代了，听了他的耐心讲解，这位妈妈如释重负，回去的时候，一脸轻松。

4、5岁的孩子就去看牙医

“作为医生，我们就是要依靠自己的专业知识，从客观上进行判断，这位患者的牙齿是否需要处理，什么时候是处理的最佳时机。医生提供客观指导，而涉及美学的问题，由患者根据自己的主观需求做决定。”

在从医的几十年间，刘月华发现了在医疗上存在的一些问题，“我们太强调治疗了，却忽视了预防。”

刘月华提到，现在甚至有一种舒适化治疗理念，可以给孩子全身麻醉，然后把嘴里蛀掉的十多颗牙一下子补掉。但“为什么要等到全蛀了再想治疗的办法？为什么不在之前就做好防护呢？作为公立医院，‘预防为主，防治融合’是我们的社会责任。”作为上海市口腔病防治院的院长，刘月华在自己的门诊中就施行这一理念，需要相应治疗处理的患者，马上做处理，而还不到治疗时机的患者，刘月华就进行口腔健康教育，让他们知道，该怎么样关注自己的牙齿。

关于预防工作的重要性，刘月华本人也是受到过一些冲击的。

1990年代末，刘月华去加拿大不列颠哥伦比亚大学牙学院做博士后研究工作。他惊讶地发现，在加拿大的牙科诊所，才4、5岁的孩子就由父母带着来看牙医了。而在此之前，他在国内医院工作，来做牙齿矫正的孩子都是12岁以上的，大家的概念是只有等到乳牙全部换完，才能做正畸。

其实，早干预是更为合理的。在乳牙末期，就应该关注孩子的牙齿问题。有的乳牙掉得太早，两边的牙齿会向这个缺口倾斜，造成牙列不齐；有的乳牙该掉却不掉，恒牙没有空间长出来，会造成牙齿长倾斜。这些问题都需要尽早关注和处理。

还有的孩子下巴长得小，影响容貌，这就需要戴矫正牵引器把下巴牵引出来。这个处理应该借着孩子的生长时机，在9-10岁的时候处理好，否则到了18岁以后就很难再做处理，除非做手术。在国外适当时机做干预的很多，而在国内，很多家长不重视这一问题，错过了治疗的最佳时机。

“有个孩子，来看病的时候是6岁，他的妈妈观察很仔细，发现他吃东西的时候嘴是歪的，不咬动的时候一切正常。我检查发现，他是由咬合干扰引起的牙源性偏颌。如果在换牙阶段就能把牙齿的干扰去掉，那么他的颌骨就会慢慢摆正。而如果拖延到换牙之后，那么牙源性偏颌会逐渐发展为骨性偏颌，那时就只有通过正颌手术才能处理了。孩子的妈妈听了我所说的，抓紧时间进行了处理。他是一个好的病例，但可惜的是，我们可以看到不少成年人有脸歪的情况，往往是因为没有早期干预。”

每半年至少到牙医那儿报个到

刘月华从国外学成归国，是在2000年，那时他发现，患者对于口腔健康的意识并没有发生什么变化。变化是在近几年发生的，应当是和口腔科普宣传教育有关，现在家长带着12岁以下孩子来口腔科的越来越多了。

当然，有时也会矫枉过正。有的家长带着很小的孩子就来了。刘月华检查后发现，还没到最好的处理时机。他会建议家长过一段时间再带孩子来看一下。“每半年至少到牙医那里报个到，这样就不会错过最佳的矫正时间。每个人的牙齿问题都是不一样的，不能一刀切地说，一定要在哪个年龄段过来看，而需要因人而异，有个性化的处理。”

有时患者拿不定主意，不知道该做怎么样的治疗方案，会询问刘月华：刘医生，请你帮我拿个主意。这时刘月华会推心置腹地说：如果这是我的孩子，我会怎么做。

“医生要有专业上的自信，同时也要有同理心，要顺着他的需求理解他。”

近十年，刘月华看到儿童牙齿问题受环境影响很大，他门诊中10个孩子中，就有4、5个是因为鼻炎、鼻甲肥大、鼻气道不清爽造成了口呼吸而来就诊的，口呼吸对牙齿的影响是造成牙弓宽度变窄。

在出门诊时，刘月华不忘抓住机会进行科普宣传，“口呼吸是疾病也是行为管理问题。国际上提倡‘闭上你的嘴，轻轻呼吸’，我就会在看门诊时把这些理念告诉孩子和家长。孩子可能会有困惑，说：我闭上嘴不能呼吸啊。但这只是一种习惯而已，可以慢慢练习。临床医生治疗病人的时候，一定要同时做好口腔预防教育。”刘月华强调说。

（为保护隐私，患者使用化名）

刘月华，教授、博士生导师。上海市口腔病防治院·上海市口腔医院·复旦大学附属口腔医院（筹）院长。从事OSAHS（口腔矫治器治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合征）研究26年。开设儿童OSAHS及口呼吸、颞颌关节紊乱病诊治等多个MDT门诊。

门诊时间：周二下午

周四上午