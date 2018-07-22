《秋风破》：读“破”杜诗

李志（诗人）

《秋风破》，是一部致敬诗圣杜甫、弘扬传统文化的诗集，也是一部行走考察研究杜甫踪迹史的诗传。作者彭志强用了五年时间研究杜甫诗歌，并历时两年、横跨十省、万里追踪，行走考察杜甫一生留下的八十一处遗迹，用八十一首新诗向诗圣致敬、给杜甫立传。

书名《秋风破》，源自杜甫的代表诗作《茅屋为秋风所破歌》。此书，由评论家、散文家、中国作家协会副主席李敬泽和诗人、鲁迅文学奖获得者雷平阳作序推荐，是李佳明、崔志刚、贾小军等中央电视台、中央人民广播电台主持人倾情朗诵的一部声音版诗集。

彭志强，男，1977年生于四川南充，现居成都，供职于成都商报社。1994年开始发表文学作品，2001年毕业于四川师范大学文学院。系中国作家协会会员。

用新诗“破”了杜甫的古诗，以朝圣心态还原杜甫精神

——读彭志强诗集《秋风破》

我从彭志强诗集《秋风破》 读到的东西，更多的是与诗无关的收获。他用新诗"破"了杜甫的古诗，以朝圣的心态还原杜甫精神，是我阅读此书的最大感受。无论是写诗，还是做新闻，都需要有一个标识，彭志强用《秋风破》树立了自己在诗坛的个人IP。

1、关于新闻背后的新闻

在彭志强眼里，杜甫是一名新闻记者，他以当代新诗的方式为我们记录了历史上的重大新闻，用今天的话来说，这是一个个有思想、有温度、有品质的新闻，让我们在一千多年以后仍能一一感受到唐代发生的重大事件。

在我眼里，彭志强是一名新闻记者，并不因为他曾经是一名新闻记者，而是因为他以一名记者的操守和坚持，重走了杜甫的新闻历程，在当下重新演绎了关于诗圣杜甫的新闻，让诗圣在当下复活；同时，穿过杜甫，让我们得以重新目睹唐代的那些重大新闻，而这些新闻又浸润着当代的解读意义。虽然彭志强称自己离开了新闻，回到了诗歌，但是新闻人的情怀让他以诗歌的方式很好地履行了一个新闻人的职责和使命，这让我想起了中国新闻人的楷模范长江。

2、关于诗歌背后的诗歌

可以想象，经过一千多年历史洗礼和时代变迁，彭志强重新走过的杜甫之路，很多遗迹可能都沦为了一个个空洞的名词，只剩下杜甫经久不衰的诗句。他只能站在这些面目全非的地名面前，对照那些尘封多年的诗句，把自己置身在那个风雨沧桑的年代，走进杜甫颠沛流离的世界，只有这样才能写出一个诗人对另一个诗人的朝圣心情。读每一首每一句彭志强的诗，我脑海里都会浮现出那些熟悉不熟悉的杜诗，在杜诗（古诗）和彭诗（新诗）的碰撞中，看见杜甫孤独的背影，一千多年了仍然挥之不去，甚至越来越清晰。

3、关于“破”字的几种读法

看到《秋风破》书名的时候，我象很多人一样联想到了周杰伦的《东风破》。彭志强专门为此在媒体上纠正过。我一开始便对这个“破”字特别敏感，特别佩服彭志强能够在浩如烟海的杜诗中拣到《茅屋为秋风所破歌》，又从中提取出“秋风破”三个字，无论是概括这本书，还是概括这个人，我都觉得太恰如其分了，正所谓“文章本天成，妙手偶得之”。一看到这个名字，我就会想到杜甫的那副忧国忧民的样子。

怎一个“破”字了得，用“破”来概括杜甫，概括杜甫的诗，概括彭志强的诗，再合适不过了。因为这本杜甫诗传，我发现这里的“破”字还可以这样去理解：

是一种看得见的动作，比如秋风撕破茅屋；是一种听得见的声音，比如金戈铁马鼓角铮鸣；是一种摸得着的现实，比如国破山河；是一种弹得出的曲调，比如摊破浣溪纱，这是对旧格律的格新；是一种超越传统的文体，彭志强用新诗去“破”了杜甫的古诗，却又以朝圣的心态还原了杜甫的精神，诠释了杜诗在当下的影响。

4、关于诗人的IP

作为一个新闻人，也是一个文学爱好者，我和彭志强兄弟有很多相似的地方，值得一提的是，我们还是校友，只是我蠢长了几岁。透过彭志强的诗集，我领悟了当下流行的IP这个名词。无论是写诗，还是做新闻，都需要有一个标识，然后才能在众多的记者中，众多的诗人中，让自己走出来，让别人认得到，记得住。杜甫、李白用了几十年时间形成了自己的品牌形象，一个是现实主义诗人（诗圣），一个是浪漫主义诗人（诗仙）。

很多人做新闻，有什么发生，就记录什么；很多人写诗，有什么感情，就抒发什么。见什么，写什么，完全没有计划，感觉什么都能写，但是个人的IP最终没有树立起来。从这个意义上讲，彭志强交给了我们一些方法。

彭志强回归诗歌的时间并不长，我们看到他把目标明确指向了历史深处，先是金沙，后是草堂、武侯祠，现在是杜甫，短短三五年时间，让我们认识了诗人彭志强，有人称他"文物诗人"，有人称他"杜甫的朝圣者"。

但是，找到了入口，还需要走艰辛甚至漫长的路。彭志强这样想了，也这样做了，几年守在杜甫草堂，几年走在杜甫的路上，这些需要激情，更需要坚持，最终他做出了成绩，也做出了榜样。

今天，因为《秋风破》，我们致敬杜甫，也向彭志强致敬。