魔都夏日看展热潮 一场浪漫的邀约

晨报记者 孙怡静 刘真

旅行·艺术展|读书行路

如果让艺术家前往一个完全陌生的国度独自旅行，他们会如何记录自己的旅程体验?

这些年路易威登发起了一个浪漫的邀约：找到世界各地的艺术家，让大家通过各种形式讲述他们在各个城市与国家的经历见闻，并为之出一本书。这个系列跟旅行相关，被称为《游记》。

近日，《路易威登游记》 艺术展在安藤忠雄设计的明珠美术馆拉开序幕，此次艺术展共展出16位国内外艺术家，包含了水彩、插画、摄影、影像等近300件艺术作品。特别的是，这次展览不设置动线与展签，参观者可以犹如旅行一般随意走动，跟随艺术家前往世界各地看风景：伦敦、巴黎、哈瓦纳、夏威夷、复活节岛等等。

值得一提的是，今年《游记》系列新增的四册也在现场呈现。中国画家李昆武画出了生机勃勃、热情奔放的古巴；来自俄罗斯的艺术家Pavel Pepperstein为布拉格城中的每一处斑斓象征注入诗意与浪漫情调；美国艺术家Miles Hy-man 通过鲜明的个性与强烈的对比还原罗马的真实面貌；瑞士漫画家Thomas Ott则在66号公路的交错时空中追寻着冒险与黑暗的气息。

这四款全新的《游记》别册也推出了限定版，每款30本由艺术家亲笔签名并编号。至于售价，一定是路易威登全球限量单品里最亲民的。

沉浸式体验|出厂设置

3500平米的空间，超模何穗总监制，全球40位大牌艺术家，100多组跨领域艺术作品，融合了艺术、时装、新媒体等形式的沉浸式体验全面来袭。

展览有个很工业风的名字——《出厂设置》。凭借超高的人气，展览首日就有1万人打卡。该展览位于宝龙美术馆，且持续到10月，你有三个月的时间前去打卡。

此次主题是工厂，分为生产间、主控室、实验室和仓库四个展厅。展览打破了常规思路，给看展人以新鲜的体验：可以偶遇Gucci Ghost，了解GD 欣赏的艺术家，在纸板箱前涂鸦打卡，甚至在46米高循环喷射的白气球前想想怎么玩。

大牌艺术家和先锋设计师们将细碎的日常元素重新组合，挑战人类的认知极限。除此之外，这里还有众多的艺术快闪店囊括数十个国内外独立品牌和知名艺术家合作衍生品，以及时尚艺术论坛、艺术手工坊等精彩活动。无论社交达人、学术咖还是潮流范，都能找到喜欢的艺术类型。

波点艺术展|花花世界

喜欢看展的人一定对“波点婆婆”草间弥生印象深刻，而奈良美智笔下的“大头娃娃”形象，也拥有不少拥趸。当两者相遇，一个名为《花花世界第二季》的展览正在进行。

草间弥生把自己比喻成漫游奇境的当代爱丽丝，掉进幻觉所构造的“兔子洞”。她把奇境覆上了一层波点之网，用无限扩张的圆点度量着自身的边界和宇宙的无限。

而奈良美智，是个外表羞涩寡淡但内心炽热叛逆的大男孩。他提笔的契机是受中学时代一些唱片封面的影像，相信可以通过涂鸦的方式与人交流，于是创造了美智这个形象。

如果你也感受到生命中时不时袭来的孤独，可以去这里感受来自“同一个星球”的诉说。

读书行路《路易威登游记》艺术展

时间：2018.06.24-10.07

地址：明珠美术馆

上海市吴中路1588号爱琴海购物公园8楼

WAVELENGTH：出厂设置

2018沉浸式艺术体验大展

时间：2018.07.08-10.08

地址：宝龙美术馆

上海市闵行区漕宝路3055号

花花世界 第二季|Larger Than Life

时间:2018.06.01-07.31

地址：杜若云章·上海

上海市徐汇区永嘉路498号