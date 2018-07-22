“安比”降水可能有随机性

记者 徐妍斐

晨报讯 在气象爱好者们眼中，一个“高颜值”的台风，应该有很圆的“台风眼”，螺旋结构清晰，整体结构紧密对称。台风“安比”无疑不属于这种，从风云四号卫星拍摄的台风云图来看，“安比”的螺旋结构还算清晰，其东北侧的云系发展较为旺盛，整体结构松散、不对称。如果说“安比”哪里还有庆幸之处，便是它的强度并不算强，增强缓慢。自7月17日20时生成至今，也就上升了一个级别，从热带风暴成长为强热带风暴，且后期发展依然不会太强。因为结构松散、不对称，有些空心化，这导致“安比”从卫星云图上看来有些“披头散发”。

市气象局首席服务官傅义告诉记者，这很可能意味着“安比”降水的随机性，比如当台风的一片“衣角”飘过会大雨倾盆，忽而又雨水“刹车”进入间歇期，过会儿“大部队”到了又开始持续降水。

气象部门表示，虽然有望成为今年至今最“其貌不扬”的台风，但“安比”毕竟是个来自热带的天气系统，携带了丰富的水汽和能量，而且向上海正面而来。加上目前我们北侧的副热带高压也比较强势，它和台风之间满满的落差，也容易为本市带来大风天气。

尤其需要注意的是，“安比”路径的东北侧风雨影响会比西南侧更猛烈。因为台风在北半球是逆时针方向旋转的，“安比”前进方向的右侧为副高，两者之间气压梯度大，容易出现更大的风雨，也就是气象上常说的“危险半圆”。

对台风“安比”来说，如果它的路径可以不断北调，从而把上海大部分地区从“危险半圆”里解救出来，那对上海的风雨影响就可以相对减轻。