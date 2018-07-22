最新预报：“安比”预计今天登陆上海沿海-“安比”降水随机性很强，对上海影响风大于雨

晨报记者 徐妍斐 吴正彬 实习生 李文雅

上海数十年后再次正面迎战这样强度的台风！昨天傍晚，上海中心气象台更新台风黄色预警为台风橙色预警，这是今年第10号台风“安比”正在迅速逼近上海的一个信号。气象部门预计，台风“安比”将穿过浙江舟山群岛，于22日上午到中午在上海沿海登陆，对本市风的影响大于雨的影响。

迎战对台风“安比”，全市气象、防汛部门工作人员24小时坚守岗位，严阵以待。昨天，市防汛办值班室持续“直播”着各区、街道防汛办以及其他相关部门的应急准备情况，多数工作人员都在外面奔波，并派出6个组实施检查，排查隐患。

登陆时为强热带风暴级

昨天17时，“安比”（强热带风暴级）位于上海东偏南方向大约490公里海面上，就是北纬28.3度、东经126.1度，中心附近最大风力有10级（28米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径260-500公里。预计它将以每小时30-35公里的速度向西北方向移动，最大可能穿过浙江舟山群岛，于22日上午到中午在上海沿海登陆，登陆时强度为强热带风暴级（10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

“安比”的到来无疑会让上海风雨满城，且风的影响大于雨。昨天半夜起风力逐渐增大，今天白天北到东北风转东南风，最大风力可达8-10级，长江口区和沿江沿海地区9-11级，洋山港区和上海市沿海海面10-12级，今天夜里风力趋于减小，23日本市仍有6-7级大风。按照2012年发布的《风力等级》国家标准，风力8级可使微枝折毁、人行向前感觉阻力甚大；而风力10级为陆上少见，可使树木拔起或使建筑物损坏严重。

虽然“安比”在上海附近登陆，但由于其结构松散，台风中心的降雨不明显，本市以局地阵性强降水为主，并可能伴有雷电活动，小时最大雨强40-60毫米，累积雨量可达40-80毫米大雨到暴雨，个别站点可达100-150毫米大暴雨，主要降水时段出现在22日白天。

气象局紧盯“安比”举动

昨天下午，记者来到市气象局，这里是上海台风观测的第一线。不同于以往市气象局会向外地台风中心登陆点派去“追风小组”和台风监测车辆，今年他们都在市区待命。这是因为，“安比”预计是一个直袭上海的台风。各种卫星云图、雷达图、自动站数据监控等等滚动在大屏幕上，这里的工作气氛紧张又平静。对于“安比”的到来，这里是24小时不休来“盯梢”的。和中国气象局以及各地气象局的沟通对接，各种台风检测数据的查询与观测，一个又一个接不停地电话，和各级会商……

市气象局首席服务官傅义告诉记者，台风对上海的风雨影响，并不单单取决于登陆地点，而是需要综合考虑众多因素，如台风强度、大小、结构特点、登陆位置以及其他天气系统影响等。

随着台风的临近，上海市气象局在徐家汇的观测场的观测频次也加密了。地面观测员们紧紧盯着各种气象仪器，作为中心城区的气象站，这里采集的各种数据很多时候就代表着“全市”，风杆和量雨桶等仪器与台风数据的监测紧密相关。

防汛部门全员上岗

昨日下午，在市防汛办值班室内，一张大屏幕上正持续“直播”着各区、街道防汛办以及其他相关部门的应急准备情况，从屏幕上可见各部门的工作人员都在紧张地忙碌着。在另一张大屏幕上，通过上海市防汛指挥信息系统，可以看到上海全市各个地方的实时风力情况。屏幕显示：15时10分，书院镇、九段沙等几处风力最大，达到5级，而崇明、沙港、复兴岛等地风力均已达到4级。

据了解，上海市防汛指挥信息系统是与气象部门的信息系统联网的，它可以实时掌握气象数据，包括风力、风向、风速等各方面的数据。不仅如此，该系统还能实时监测积水、雨量等信息，并且能进行报警，提醒工作人员何处有积水、积水多深等情况，以便防汛部门第一时间采取应对措施。

市防汛办副主任章震宇告诉记者，当天下午除了一些工作人员留在办公室值守外，市防汛办的多数工作人员都在外面奔波。“今天是检查的高峰，我们已经派出6个组在外检查，排查隐患。”

据章震宇介绍，从6月1日开始到9月31日的整个122天的汛期当中，全市各级防汛部门的工作人员都是24小时守在岗位上，为了保证值班室24小时有人值守，工作人员的休息只能靠轮班。特别是台风预警发布以后，工作人员就更加没日没夜地工作着。