习近平抵达达喀尔开始对塞内加尔共和国进行国事访问

7月21日，国家主席习近平抵达达喀尔，开始对塞内加尔共和国进行国事访问。塞内加尔总统萨勒在机场为习近平举行隆重欢迎仪式。这是习近平在萨勒陪同下检阅仪仗队。 新华社记者 谢环驰 摄

新华社达喀尔7月21日电（记者严明 邢建桥 黄尹甲子）21日，国家主席习近平抵达达喀尔，开始对塞内加尔共和国进行国事访问。

7月的达喀尔，繁花似锦，翠叶成帷。当地时间下午3时25分许，习近平乘坐的专机抵达机场。习近平和夫人彭丽媛步出舱门。塞内加尔总统萨勒和夫人玛丽梅以及总理迪奥纳等在舷梯旁热情迎接。塞内加尔女青年向彭丽媛献花。

萨勒在机场为习近平举行隆重欢迎仪式。两国元首登上检阅台。军乐队奏中塞两国国歌。习近平在萨勒陪同下检阅仪仗队。检阅后，两国元首夫妇合影留念。习近平和彭丽媛同前来迎接的塞政府、议会、政党、军队高层一一握手。习近平向萨勒介绍中方陪同人员。

7月21日，国家主席习近平抵达达喀尔，开始对塞内加尔共和国进行国事访问。塞内加尔总统萨勒在机场为习近平举行隆重欢迎仪式。习近平在萨勒陪同下检阅仪仗队。这是检阅后，习近平主席和夫人彭丽媛同萨勒总统和夫人玛丽梅合影留念。 新华社记者 王晔 摄

两国元首夫妇亲切交谈。习近平代表中国政府和中国人民向塞内加尔政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平强调，这是我担任中国国家主席后第四次踏上非洲的土地。塞内加尔是我这次非洲之行的第一站，也是我担任中国国家主席后访问的第一个西非国家。中国和塞内加尔是好朋友、好伙伴。近年来，两国关系快速发展，各领域合作取得丰硕成果。双方政治交往密切，互信水平不断提高，互利合作扎实推进，人文交流丰富多彩，在国际和地区事务中密切协调和配合。2016年，我和萨勒总统一致同意建立两国全面战略合作伙伴关系，并就扩大双边合作达成多项共识。我高兴地看到，我们达成的共识得到稳步落实，两国人民切实受益。我期待同萨勒总统就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，一道推动中塞关系得到更大发展。

萨勒代表塞内加尔政府和人民热烈欢迎习近平主席到访。萨勒表示，习近平主席将塞内加尔作为这次非洲之行的第一站和访问的首个西非国家，体现了中方对中塞关系的重视，塞内加尔人民深感荣幸。此访必将对促进塞中、非中关系发展发挥重要作用。中国发展取得举世瞩目的成就。塞方期待继续借鉴中国成功经验，深化两国合作。

7月21日，国家主席习近平抵达达喀尔，开始对塞内加尔共和国进行国事访问。塞内加尔总统萨勒在机场为习近平举行隆重欢迎仪式。 新华社记者 李学仁 摄

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻塞内加尔大使张迅也到机场迎接。

达喀尔充满了友好热烈的气氛。从机场前往市中心途中，道路旁边竖立起两国元首握手的巨幅照片。数千名当地民众身着印有两国元首照片的上衣和鲜艳的民族服装，簇拥在道路旁边，他们挥舞着中塞两国国旗，敲锣打鼓，热情欢呼，喜迎中国贵宾的到来。

习近平是在结束对阿联酋国事访问后抵达达喀尔的。离开阿布扎比时，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德率主要内阁部长和重要王室成员专程赴机场送行。

习近平和穆罕默德亲切话别。习近平感谢阿方热情周到的接待。习近平强调，我这次访问阿联酋取得了圆满成功，进一步巩固和提升了两国友好关系，加深了两国人民之间的友谊。相信阿联酋国家建设将取得新的更大成就。中方愿同阿方不断深化务实合作，推进全面战略伙伴关系。穆罕默德祝贺习近平主席访问取得丰硕成果，表示此访将进一步推动两国互利合作。祝愿习近平主席一切顺利，中国不断繁荣进步。

习近平和彭丽媛同阿方送行人员握手道别。穆罕默德同中方陪同人员亲切话别。

塞内加尔是习近平这次出访的第二站。习近平还将对卢旺达、南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。

来源： 新华网