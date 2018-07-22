综合消息：对接发展战略 开拓光明未来——阿联酋各界高度评价习近平主席访问成果

在中国国家主席习近平结束对阿拉伯联合酋长国的国事访问之际，阿联酋各界高度评价习主席访问成果。

阿联酋文化与知识发展部部长努拉对习近平主席历史性访问所取得的成果表示高度赞赏。她说，双方领导人一致决定，将两国关系提升到全面战略伙伴关系，这将推动双方在各领域的深度合作。

阿联酋国务部长苏尔坦说，习主席此次访问阿联酋最重要的成果之一就是两国关系提升至全面战略伙伴关系，这一关系涵盖了两国合作的方方面面，双方将明确伙伴关系执行机制，确保实现两国全面战略伙伴关系不断发展。

阿联酋经济部长曼苏里表示，未来两国关系将持续深化，两国合作前景必将更加广阔。他说，习近平主席访阿期间，双方达成诸多共识并签署新的合作文件，相信两国关系必将在更高层次上实现更大发展。

阿联酋《海湾报》２１日在头版发表社论说，中国国家主席习近平访问阿联酋取得的成果十分重要，这些成果来自两国领导人的高瞻远瞩，双方都致力于通过政治、经济、社会和文化发展来服务两国人民的利益。正是基于此，在习主席访问阿联酋期间，双方签署了许多重要合作文件，接下来将在“一带一路”框架下把这些合作计划付诸实施。

社论说，习主席的这次访问从任何角度衡量都是极其成功的，阿联酋举国上下都以细致和真诚的态度来对待习主席的来访。这说明习主席的访问对阿联酋特别重要，这次访问对两国全面战略伙伴关系作出了充分诠释。

阿联酋记者协会主席、《联邦报》总编辑穆罕默德·哈马迪２１日发表署名文章说，习近平主席对阿联酋的历史性访问取得了巨大成功和丰硕成果，这次访问所取得的成果将开启双方未来数十年的全面战略合作，阿联酋未来几代国民都将从中受益。

文章说，是什么使两国在未来各领域的合作关系能够实现坚定的协调一致？是两国和两国领导人都认同相似的原则和价值观。正如阿联酋副总统兼总理穆罕默德所说：“中国和我们最亲近。在文化、历史、文明和道德遗产方面，中国与阿拉伯的传统很相似。这使双方更容易相互理解。十几个世纪以来，阿拉伯文明和中华文明一直保持广泛交流。”

来源： 新华网