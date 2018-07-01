同心协力　共谱合作新篇章——习近平署名文章在塞内加尔引起热烈反响

新华社达喀尔７月２１日电（记者邢建桥 陈晨）在对塞内加尔共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平２０日在塞内加尔《太阳报》发表题为《中国和塞内加尔团结一致》的署名文章。习近平在文章中回顾了中塞关系发展的历史，表示双方实现了从长期友好合作伙伴关系到全面战略合作伙伴关系的跨越，并期许两国关系得到更大发展。

“这篇署名文章出自一名了解并理解非洲的领导人，”塞内加尔媒体大楼负责人巴拉·恩迪亚耶在通读全文后对新华社记者说，习近平主席在文中提出“加深了解，增进友谊，深化合作，推动中塞关系得到更大发展”，这为两国绘制了未来互利合作的蓝图。

塞内加尔达喀尔大学政治和法律科学学院教授阿马杜·阿卜杜拉耶·迪奥普表示，习近平主席在署名文章中说道，塞中要坚持平等互信，要加强国际和地区事务合作，这有利于提升塞内加尔的国际地位，打造伙伴关系的典范。

习近平在署名文章中引用了中国人常说的“我为人人，人人为我”和沃洛夫谚语“每个人都是他人的慰藉”，指出中国同包括塞内加尔在内的广大非洲国家从来都是休戚与共的命运共同体，有着相同的历史遭遇，面临共同的发展任务，怀揣对美好生活的共同追求。

塞内加尔达喀尔大学孔子学院学生萨纳·巴吉对此深有感触。他说：“中国向塞内加尔提供了非常多的支持和帮助，例如修建国家大剧院、道路和建设学校。中国还向我们提供医疗援助，派遣医生到这里来，塞内加尔人非常感谢中国。”

对于署名文章中提出的中方愿以共建“一带一路”倡议为牵引，以中非合作论坛为平台，与塞方重点加强农渔产品贸易加工等领域合作，法耶说：“我希望塞内加尔可以参与‘一带一路’建设，这样我们国家会得到更大发展。我从电视上看到中国人特别喜欢海鲜，希望有更多中国人可以吃到塞内加尔民众捕的鱼。”

生活在塞内加尔的乍得人哈米德是一名手机软件开发人员。他认为，塞中关系的发展会推动中国和整个西非地区国家关系的发展。他期待在中非合作论坛北京峰会上，中国可以为非洲提供有助于信息科技发展的具体举措。

塞内加尔通讯社记者西塞则对署名文章中提出的“加强教育科研机构、文艺团体、新闻传媒、青年组织友好交流”给予积极评价。他说：“如果有更多的塞内加尔学生去中国学习，把中国的先进经验带回塞内加尔，那么我们国家将会发展得更快。”