习近平同塞内加尔总统萨勒举行会谈

两国元首一致同意携手努力

推动开创中塞关系更加美好的明天

新华社达喀尔7月21日电（记者霍小光 孟娜 骆珺）国家主席习近平21日在达喀尔同塞内加尔总统萨勒举行会谈。两国元首高度评价近年来中塞关系取得的长足发展，一致同意继续携手努力，推动两国各领域合作取得更多成果，开创中塞关系更加美好的明天。

习近平首先感谢塞内加尔政府和人民的盛情接待和热情欢迎，认为这充分体现了中塞友谊深入人心。习近平指出，2016年，我和总统先生共同确立了两国全面战略合作伙伴关系定位。在双方共同努力下，中塞关系发展进入快车道，政治互信不断加深，经贸合作实实在在。中方愿同塞方携手努力，推动双边关系和合作迈向更高水平，给两国人民带来更多福祉。

习近平强调，我赞赏总统先生从战略高度看待中塞关系，积极响应“一带一路”倡议，大力支持中非合作。双方要密切高层交往，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。要加强发展战略对接和政策沟通，我们欢迎塞内加尔成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。我们希望以此为契机，全面提升中塞合作水平。中方愿继续秉持“授人以渔”的理念，扩大、深化同塞方合作，增强塞方自主发展能力。要密切人文交往，促进民心相通。要加强执法安全合作，中方支持塞方加强反恐、维和、维稳能力建设。中方支持塞方在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同塞方在非洲和平与安全、联合国事务、气候变化等重大国际和地区事务中加强沟通和协调，维护非洲和发展中国家共同利益。

习近平指出，我高度重视中非关系，我深深感到，中非长期友好，命运休戚与共。双方是发展道路上的真诚伙伴，是国际事务中的天然同盟军。中国的发展将给非洲带来更多机遇，非洲的发展也将为中国发展增添动力。中方将继续秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，推动构建更加紧密的中非命运共同体，实现中非合作共赢、共同发展。今年9月，我们将迎来中非合作论坛北京峰会。我期待同包括萨勒总统在内的非洲国家领导人共聚北京，共商中非合作大计。

萨勒表示，感谢习近平主席连任中国国家主席后首次出访来到塞内加尔，这是塞内加尔人民的荣幸。中国在历史上曾为人类进步作出重大贡献，今天的中国更是在国际事务中发挥着重要作用。塞内加尔钦佩中国的发展成就，感谢中国对塞内加尔经济社会发展、实施复兴计划的宝贵支持。建立在团结、互信、相互尊重、互利共赢基础之上的塞中关系强而有力，令人满意。塞内加尔坚定奉行一个中国政策，致力于深化两国全面战略合作伙伴关系，愿加强双方在基础设施建设、水利、工业化、农产品加工、旅游、文化、体育等领域交流合作。塞内加尔支持“一带一路”倡议，愿积极参与互联互通建设。中国是非洲天然盟友，非洲也要成为中国的天然盟友。塞内加尔赞赏中国对非洲和平与发展事业的贡献。中非合作论坛是一个包容、有效、团结的合作框架，建立在务实合作基础之上。塞方全力支持加强中非合作论坛，支持深化中非合作并建立中非命运共同体。塞内加尔愿密切同中国在多边事务中沟通和协调，共同致力于建设更加平衡、公正、包容的全球治理体系，共同捍卫多边主义，反对贸易保护主义。

会谈后，萨勒向习近平授予塞内加尔国家最高荣誉勋章国家雄狮勋位团大十字勋章。

两国元首见证了共建“一带一路”等多项双边合作文件的签署。

两国元首共同会见了记者。

会谈开始前，萨勒总统和塞内加尔民众为习近平举行了隆重热烈的迎接仪式。当习近平乘车驶向总统府时，早已等候在沿途的万余名当地民众身着节日盛装，或挥舞中塞两国国旗，或击鼓鸣乐，载歌载舞，热情欢呼，夹道欢迎。通向总统府的共和国大道上，礼宾马队迎接护卫习近平。骏马威武矫健，踏乐前行。抵达总统府后，习近平检阅仪仗队。萨勒在总统府楼前迎接。两国元首亲切握手，合影留念。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。