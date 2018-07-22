“五个一百”让新时代的壮阔美景更加可期可待

忽如一夜春风来，“五个一百”吹得网络正能量满屏花海。

近日，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网发展基金会主办，人民网、环球网、央视网、中国新闻网、中国青年网五家中央新闻网站承办，以“网聚正能量 唱响新时代”为主题的第三届“五个一百”网络正能量精品评选活动进入初评网上展示投票阶段。

经过岁月的洗涤，网络正能量更加饱满。与过去两届相比，第三届“五个一百”评选参与人数就更多，规模也更庞大。数据显示，今年共有1300多人申报“网络正能量榜样”，近4000篇文章申报“网络正能量文字作品”，1600多幅图片申报“网络正能量图片”，2300余部动漫音视频申报“网络正能量动漫音视频作品”，近1500项专题申报“网络正能量专题活动”。

来自五湖四海，出自各行各业，只为了“网聚正能量”。不分男女无论老少，不论是什么职业，尽皆相约于“五个一百”评选，让正能量之光芳香四溢。

正能量最感人，互联网更暖人。《一位维吾尔母亲给孩子的一封信》文字作品，让人们感受到了浓郁的家国情怀;《一张照片暖哭唐山网友》图片，激发了善意的正能量，升华了爱的主题;《心中有阳光，脚下有力量》视频，让13亿多人民群众的爱国之情升腾而起;《“寻找红色密码”大型主题采访活动》专题，则探索了中国共产党为什么行的“红色密码”，让我们对英雄先烈更添崇敬。

互联网是我们的精神家园，也已经成为了各种声音、思想、价值交流荟萃的“磁铁场”。在这个“磁铁场”里，人人都有“麦克风”，人人也都有话语权。鱼龙混杂的网络空间，因为“麦克风”的不同而既有正能量也有负能量。“五个一百”正能量评选活动，就能够放大网络正能量，构筑中国精神、中国价值、中国力量，满足网民过上美好生活的新期待，让网络空间更加天朗气清。

人人都是主角，人人都是网络强国建设者。第三届“五个一百”网络正能量精品评选活动进入初评网上展示投票阶段即在微信朋友圈刷屏，在折射人们巨大的参与积极性同时也表明其触发了网民内心深处对于正能量的渴望。立足新时代，澎湃正能量。“五个一百”网络正能量精品评选活动的目的，也就在于通过一个个人物、一件件作品、一幅幅图片凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量，挺起中华民族的精神脊梁，让新时代的壮阔美景更加可期可待。(作者杨飞是环球网特约评论员)

来源：环球网