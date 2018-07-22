最高法网络执行查控系统让“老赖”财产无处可藏

光明日报记者 靳昊

杭州象山与深圳福田，两地相距1400多公里。不久前，在一起买卖合同纠纷执行案件中，利用网络查控系统，象山区人民法院执行法官没有“劳师远征”，从发现到控制财产，通过指尖轻点鼠标就顺利完成。

执行难，难在查人找物。传统“两个法官一台车四处找”的执行方式，已远远不能满足执行工作需要。2014年，最高人民法院建立网络执行查控系统（“总对总”平台），通过信息化、网络化、自动化手段查控被执行人及其财产。

最高人民法院执行局局长孟祥介绍，随着“总对总”查控系统的不断完善，当前，查控范围已从当初的20家银行发展为3800多家银行，联网部门由商业银行扩展到公安部、交通部、民政部、银监会、保监会、人民银行等16家单位。从仅能查询银行存款一类信息，发展到可以查询被执行人在全国范围内的存款、金融理财产品、船舶、车辆、证券、网络资金等16类25项信息，实现了对被执行人多种财产形式的“一网打尽”。

此外，最高人民法院通过对“总对总”查控系统进行升级改造，不仅可运用于新收的初执案件，对因被执行人确无可供执行财产而终结本次执行程序的案件，案件数据库后台会在结案后每隔6个月自动发起财产查询，并将所有反馈信息通过案件管理平台推送给承办人，方便执行法官及时掌握未实结案件中被执行人的财产动态。据了解，当前多数高级法院还在辖区内建设了三级联网的“点对点”网络查控系统，形成了对“总对总”查控系统的有力补充。

截至今年6月底，全国法院通过“总对总”网络查控系统，共为5172.45万余起案件提供了查询冻结服务，共冻结资金2699.75亿元，查询到车辆4031.86万辆、证券853.62亿股、渔船和船舶84.06万艘、互联网银行存款80.59亿元，有力维护了当事人合法权益。

“查控系统真正做到了让数据多跑路，让承办人少外出，节省下来的工作时间可以放在更多需要依赖人力资源的地方。”孟祥说。同时，他也指出，“这个系统还不完美，并没有实现对所有财产形式的全覆盖，还存在查冻扣尚未一体化、信息反馈速度慢、反馈不真实等问题”。

“下一步，最高人民法院将进一步完善网络执行查控系统，在广度和深度上下功夫，着力提高执行查控系统的工作效果。”孟祥介绍，保险理财产品查控功能即将上线，届时可以查询保险产品名称、保单号、累计交纳保费等保险信息；“总对总”不动产查询已开始在北京、上海等10个省（市）开始试点运行，下半年将推广到全国；税务信息查询和婚姻登记信息、低保信息、社会组织登记信息查询，预计今年下半年上线运行；与公安部合作查找被执行人下落，建立车辆查封扣押合作机制等工作也在稳步进行中。

《光明日报》（ 2018年07月21日 03版）返回光明网首页