暑期照例火热开启，同样火热的还有暑期电影档。在大银幕上打卡神游，却不如挖掘其幕后的蛛丝马迹开启实地之旅。这就出发吧！

文/图 晨报记者 陶令 实习生 周雨婷

《邪不压正》@西安古城墙

上映时间：:本月13日

北洋年间，北京以北，青年侠士李天然身负血海深仇，在美国秘密训练多年后回到北平，在这座国际间谍之城，各方势力相继登场，神秘人物各怀心思，古城即将迎来腥风血雨的一幕。姜文导演的“民国三部曲”终章《邪不压正》终于上映。



时代的低吟

西安古城楼见证了古往今来，王朝更迭，正是其结构之多样和精巧吸引着《邪不压正》剧组前往取景，影片中的日军戏份就多摄于古城墙中的瓮城内。若是想跟随剧组的一步一趋一睹瓮城的风采，走进古城墙，穿过阙楼，走到箭楼与正楼之间，这就到了。也是令人不由得想起“瓮中捉鳖”这番意境。

再往里走，观察仔细些就能发现城墙内壁的砖石结构，上有吐水嘴，下有滴水石，散进阴沟流，流水槽的修建让人不由地赞叹古时的智慧结晶，保护着城墙的稳固。最显眼的建筑当数角楼了。凭楼远眺，视野开阔，恰如一个观察敌情的角色呢，也许下一秒就要配合两侧的敌楼和正面的守军一起阻止攻城之敌。历史早已过去，痕迹却依旧保留，古城墙上的一石一楼一缺口，让历史与现代融合于市井之间。

工兵：西安当地有着丰富的市井生活，打铜锣的吹糖人，小巧灵活的捏面人，不仅仅旁观还能参与呢！。

舌尖的西安

城墙、鼓楼，没有什么比吃上西安当地的小吃更能让人记住这个城市的味道了。《舌尖上的中国》让西安美食鲜活于荧幕上，来到西安，无穷的美味在等待着你。

一天的清晨要让味觉唤醒，去回民街喝一碗牛肉丸胡辣汤，外带一份牙烧饼，或是吃上几块甄糕，再加一碗碗蒸豆花，能量迅速充满全身，美好的一天就开始啦！大街小巷都有的肉夹馍，粉丝汤，秦镇大米皮，店铺前顾客享受的神情让你无法拒绝，要是吃秦镇大米皮，记得一定要放一勺油泼辣子哦。对于面食爱好者，油泼扯面也是不二的选择。不小心吃多了，就来一碗酸梅汤，清凉入心，散开一天疲惫。

地雷：西安的好吃首屈一指，可对于控制体重的人来说，简直就是一个噩梦。每天都在筹划着吃五顿还是吃六顿，真够累的。

《西虹柿首富》@厦门

上映时间：:本月27日

混迹于丙级业余足球队的守门员王多鱼，因比赛失利被开除离队，却意外获得大笔财富，由此引发一系列令人哭笑不得的事件。



珍贵的世界遗产

来到厦门一定不想错过鼓浪屿，择一日上岛或在岛上入住民宿都是不错的体验。浪花拍打着礁石，声似擂鼓，这是鼓浪屿发出的独特声音，屹立在东南端的郑成功像诉说着闽台之间的古与今，而马约翰体育场则是早期中国足球起步和发展的最好见证。每每站在鼓浪屿的土地上，音乐总是绕不开的华章。行走于街道间或在路边座椅小憩一会儿，便时常能听见有人在弹奏钢琴，再去鼓浪屿钢琴博物馆参观，就会明白鼓浪屿的“琴岛”称号从何而来了。

工兵：鼓浪屿自从上岛限流后，需要实名制办理，旅游旺季建议提前预约。

面朝大海，春暖花开

浪漫的厦门也有着众多可探寻之处，如文艺渔村曾厝安。大量红砖古厝和南洋风格的“番仔楼”就是当年华侨留下的标志性建筑，透露着曾经的生活。再走上五分钟就可以来到海边，任你拥抱着海水、沙滩、蓝天，一眼望不到边的大海让心也一下变得明朗起来，颇有海子追求“面朝大海，春暖花开”的意境。

如果有体力，环岛骑行则是看海的运动版。除了海浪的演奏和海滩的细沙，骑行路上会遇见音乐雕像，书法广场和木栈道。木栈道连接着各海滩，起点的胡里山炮台也颇值得一游，这里展示着东南沿海对外贸易和艰苦自卫的历程。要是提前计划了帆船出海，还能一边看大海的潮起潮落，一边用镜头记录下大海和远方。

地雷：厦门日照强烈，防晒用品需准备充足。墨镜、遮阳帽、防晒霜等可以有效防止紫外线，否则很容易被晒伤哦！

《一出好戏》@日本屋久岛

上映时间：:8月10日

马进欠下债务，与远房表弟小兴在底层社会摸爬滚打，习惯性地买彩票，企图一夜爆富，迎娶自己的同事姗姗。在一次出海团建途中，马进收到了彩票中头奖的信息，但因巨浪流落小岛，呈现人性的百态。



接受雨的洗礼

日本东京的银座，冲绳的海鲜，北海道的滑雪，你要是觉得日本只有这些，那就错啦！日本的岛屿也是绝佳的探索之地，作为日本九州的一个岛屿，屋久岛上的气候以日本下雨最多而闻名，要是平常你觉得下雨就坏了旅途的心情，在这里却别有风情。毕竟当地俗语“一个月下35天的雨”也是有依据的。作为世界自然遗产，岛上物种格外丰富，就从头顶上的树看起吧，屋久杉，高大的榕树、甜橡树和长青橡树自然生长着，在充沛的雨水中愈发高大，带你进入仙境森林。

宫崎骏的动画“幽灵公主”也是以屋久岛取景，如果热爱宫崎骏的电影，这里可是忠粉必须的“打卡”圣地，据说岛上的鹿加猴子比当地人都多呢！还有白谷云水峡、千寻瀑布满足你对宫崎骏动画的情结。要是想放松身体，还有海中温泉可供选择，在树的围绕下，小猴子们的玩耍下，享受一个轻松的下午。

工兵：从鹿儿岛机场到屋久岛机场，有多条路线可选。或搭高速船从鹿儿岛本港出发，每天有四个船次；或乘普通汽船，但一天只一个船次，记得提前规划。

《最后的棒棒》@重庆解放碑

上映时间：:8月17日

改革开放之初，山城重庆特殊的地理环境孕育了一个特殊的行业：山城棒棒军。三十多年，数十万棒棒大军不仅挑走了汗水浸泡的年华，也挑走了属于自己的年代。岁末，几个佝偻背影即将道别正在消逝的行业，一名退役中校扛起一根棒棒开始了自己的追寻......



五彩的街市

解放碑记录了重庆的历史，也塑造了重庆的文化。解放碑情结伴随着老重庆人和新重庆人，也给游客展示了其浓烈的个性。这座“重庆人民解放纪念碑”支撑起了重庆的往昔，也见证了重庆翻天覆地的变化。

既然都有解放碑步行街，要是不在这里逛上几圈岂不辜负！而解放碑的魔力在于你根本感受不到自己走了多少路，只因这五彩斑斓的街市太诱人了。对于爱逛街的女生来说，大都会、时代广场、环球购物中心，哪一个都是心头所爱。要是不爱超现代的广场，还有鲁祖庙安静地等着你，社戏和香火热闹非凡，历史的沧桑感充满在市井文化和人间烟火中，再吃上一碗花市豌杂，搓一顿邓莽子火锅，惊喜就不止一点点了。要是想对心爱的人吐露心意，重庆环球金融中心可是首选，作为重庆的“表白大楼”，期盼给你带来好运！路过这里，说不定能见证一个爱的表白呢！

工兵：解放碑人口流动非常大，所以要记得随时保管好自己的随身物品，尽量避免扎堆人群拥挤处。