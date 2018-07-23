香港女星梁洛施2018年宣布正式复出，身着白衣出席化妆品活动，宣布电影和综艺节目陆续有来，与4年前借《念念》小试牛刀的复出相比，这次明显是有备而来。

她在社交媒体上写道：“于我而言，家庭重要，事业同样重要，得到家人的支持，令一向喜欢演艺事业的我能重投工作，做一个有自信兼且独立的女人！”谁知道，她写的句子却被网友群嘲，那意思就是，就你，也配做自信独立女性……

当年她的私事轰动华人圈，23岁不到已然是千亿身家的单亲妈妈，但这样的女孩就不配做自信独立的女性么？我倒不这么认为。

因为出身，因为经历，因为智慧，女性在这个男性主导的社会生存显得更为艰难，所以波伏娃要说女人是“第二性”。女人不是天生而成的，女人是被塑造而成的，至于被什么塑造，当然是被社会文化塑造，尤其华人女孩，从小就被灌输要“宜室宜家”、“甘当贤内助”。要明白自信与独立这回事，有的人要到相当晚的时候，就像亦舒书里写的那些女孩，她们开始的时候总是寄望于各种男人拯救自己，比如喜宝、比如子君……

一直到她们历尽生活的高低，受尽人世的沧桑，才会明白做一棵藤看似简单，其实风险颇大，只要树干想换新藤了，你就得委落尘埃。正因为它是捷径，也造就了它的易逝——因为想走捷径的聪明女孩可不止你一个，而青春美丽爱情又是绝对的易碎品。

只有很有见识的家庭才会从小教女孩脱离这种迷思，成为一个独立自主的女性，大部分的女孩都要走过这种迷思才会找到真正的自己。想成为一个自信独立的女生当然是一种进步，需要鼓励，而不需要讽刺。其实真正令人可惜的是另外一种女性，她们明明知道做一株绕树的藤没有前途，可是却因为害怕而不敢做任何变动。

有人说经济独立决定了女人的出路，但实际上，就算经济独立了，思想不独立仍然是一场空，只会是赖死在歪脖树上的伤痕累累的老藤。每个人都应该试着成为一个独立而完整的个体，成熟良性的伴侣关系像两棵并排的树，互相照应，风雨相随，而不是藤绕树，也不是树压藤。独立的关系，让树轻松一点，也让藤更硬气一点。

孔子说，朝闻道，夕死可矣。要我说，梁洛施这样的女性当然也配做独立女性，只要她想，只要她试。因为成为一个更好的人，做一个自信独立的女性，是每一个人的权利，而且什么时候也不迟。

人物记者 黄佟佟