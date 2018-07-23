破案可以等，而你不能等

《淘气大侦探》是2011年《吉诺密欧与朱丽叶》的续集，故事的主角是一群精灵，他们的形象和欧美人花园里常见的陶瓷摆件完全一样。在这个故事里，他们叫“地精”，是一群有生命有灵魂的花园守护者，他们让花园更美丽。

故事主人公是吉诺密欧与朱丽叶，糯尔摩斯与华生，糯尔摩斯的敌人叫莫里亚蒂，这分明是《罗密欧与朱丽叶》混搭了《福尔摩斯探案》而成的故事。莎士比亚的人物，和柯南道尔的人物，在精灵世界相遇之后，会擦出什么火花？

的确，这个系列在第一集《吉诺密欧与朱丽叶》里，他们上演的其实就是罗密欧与朱丽叶的故事，当然，最后是以大团圆收场。到了《淘气大侦探》，吉诺密欧与朱丽叶已经相处很久了，于是产生了新问题。他们开始以为对方的陪伴是理所应当的，开始忽略对方，把对方在自己生活里的排序不断往后挪，就像朱丽叶说的：“花园不能等，而你能等。”

同样的问题，也存在于糯尔摩斯与华生之间，这对CP成名之后，身份和地位有了变化，尤其是在打败了莫里亚蒂之后，糯尔摩斯更是成了偶像，于是，他把华生的存在视为当然，在粉丝来迎接自己的时候，很冷漠地把手杖递给华生，让他替自己拿着。这种变化，最终带来了嫉妒、嫌隙，也让坏人趁虚而入。

《淘气大侦探》的画面非常美，故事也不错，有反转和再反转，在伦敦桥上的决战，更是既绚丽又紧张。音乐动听，毕竟，是埃尔顿·约翰写的歌，欢快悦耳，和人物的性格遭遇配合得非常好。但一部卡通片，仅仅有视觉上的美、视觉上的奇观是不够的，还要说出点什么，还要有点念想，有点让人回味的东西。在《淘气大侦探》里，这件东西，是爱，对身边人的爱。

吉诺密欧和朱丽叶忽略了对方，觉得对方已经是自己生活里一件确定的事了，交流是多余的，示爱也过于肉麻，不需要再维护，也不需要付出更多的耐心。在有意无意间，伤害了对方，让两个人的关系变得疏远。糯尔摩斯与华生也一样，他们两人，本来是生死之交，有着超越世俗的关系。一旦生死考验远去，掺杂了世俗的眼光之后，就开始剥蚀了。而他们同样忘记了维护，最后让这段关系变得败坏，败坏的关系，也会让人变得败坏。

而在破案的过程中，我们也对糯尔摩斯有了更多了解。原来，他一直忙于破案，疏远了曾经的女友艾琳，导致艾琳离他而去，最后成了明星。艾琳在万众瞩目下，唱了一首歌表明了心迹：正是你的疏远，导致了我们的分离，如今的我已经变得强大，不再是当初的我。

当朱丽叶在糯尔摩斯嘴里听到那句：“破案不能等，而你可以等”的时候，她也突然明白了，自己沉迷于工作，沉迷于花园，给吉诺密欧带来了怎样的伤害。

这才是这部电影真正想对我们说的话。在故事、画面之外，它告诉我们，一段关系，时刻需要维护，需要修补，否则，它就会沦落、败坏。尤其是对身边的人，更是要多点关照，即便是再确定的关系，也不能掉以轻心。《淘气大侦探》既是一场为救人进行的冒险，也是为救爱进行的冒险，看过了这样的冒险，会对身边的感情多一些不安全感，也多一些信心。只要努力，只要心到意到，总能和亲人朋友重聚，也能和爱重聚。

作家 韩松落