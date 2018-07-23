从朱雨辰到李安，食物背后的权杖

谁曾想到，演员朱雨辰在电视剧《奋斗》之后再次出名，居然是以“妈宝男”的形象。在某档综艺节目中，网友们惊掉下巴地看到39岁的他，如何被母爱所控制，仅有的两次恋爱无疾而终，连独立下厨操办家宴的机会都是一个笑话——冰箱里满满当当装着母亲准备好的半成品，他只需要在镜头前作作秀而已。母亲的理由是，儿子下厨太辛苦了，心疼。因为心疼，匪夷所思的生活细节充满了黑色幽默。朱雨辰上中戏，宿舍外面长满爬山虎，妈妈要用开水浇死；担心蚊子太多咬儿子；问询每一个室友有没有打鼾的习惯……朱雨辰只能尴尬地用手捂住自己还算英俊的脸。这一次，他算是出了大名，现在才有一些网友知道他是上海人。

我是喜欢电影的，在奇葩妈宝男的诸多细节里，注意到这样的。朱雨辰的妈妈但凡可能都会拎着电磁炉跟着儿子参加活动，进剧组，为他炮制独门梨汤，只有看到儿子喝下去，她才感到所有的辛苦得到莫大的补偿。而我脑海里，居然冒出“下毒”这个词，一个老妇，如何经年熬制冠之以母爱的“毒汤”投喂儿子，让他怯弱，失去独立生活的勇气，从此缺乏了与同龄人交流、生活的基本能力。

在我看来，亚洲尤其是东亚文化里，食物是一种很厉害的武器，控制胃口就是完成了权力的传递。在传统家庭的亲密关系中，投喂食物并养成习惯就是一种日积月累的控制，去消解对于分离、失去甚至不同的恐慌。投喂者理解生命的意义，在于遵照、复制。

还记得李安的电影《饮食男女》吗，第一次看大概很多人首先只是感受到父爱，这也没错，父爱是木讷、深沉的，但是呢，如果只看到这一层，那并不是李安希望去表达的。郎雄扮演的退休大厨，生活的重心都在子女身上，保留了每周周末操办家宴迎接成年子女的家风、习惯。的确很温馨，但是当一个老人忽略了自我，将意义放在子女身上的时候，控制欲也就悄无声息地被自己喂养了。子女回家，吃了这顿饭，就是孝顺；不吃，就是叛逆的，虽不打不骂，但心里是很难过的。电影里，孩子们不再稀罕丰盛、精致的家宴，郎雄此刻就像君主面临群臣的叛逃，衰老的无力感真正地到来了。

跟谁吃饭，吃什么，怎么吃，都不是那么简单的。既然饭局里能谈生意，定乾坤，那么一顿家常饭的背后也是有长辈对于暮年的恐慌而急于靠爱来缓解的心态。

庆幸的是，时代在进步。有时候我想，现在很多年轻父母要在职场打拼，下厨越来越是兴趣而非生存技能，何况还有那么方便的外卖应用。我觉得是件好事，社会分工越细，实际上就是把人的需求做得更加纯粹，亲密关系中的每一个人都能纯粹地享受食物的乐趣，而不再背负情感的压力。爱，简单就好。

媒体人 钱德勒