音乐会版“海上生民乐”沪上首演-打破全球观众对中国声音的想象

记者 殷 茵

晨报讯 上周末的上海交响乐团音乐厅，上海民族乐团音乐会版“海上生民乐”在著名指挥汤沐海的执棒下奏响。这也是该场音乐会继年初在英国、法国、比利时和德国的巡演之后，首次在家门口上演。

两年前，“海上生民乐”音乐现场曾作为第十八届中国上海国际艺术节开幕演出亮相，此后，还受邀在北京、山东等全国各地巡演十余场，2017年6月更作为庆祝中国希腊建交45周年演出上演于希腊比雷埃夫斯市。为了让世界范围内更多观众领略中国民乐的风采，2018年，乐团特别打造了音乐会版在欧洲4国8城巡演，吸引了10300名观众来到现场，而更有10万多名观众通过网络平台观看演出，不少观众表示，“海上生民乐”打破了他们对中国民族音乐的想象，也让他们对上海这座城市充满向往。据悉，音乐会版“海上生民乐”在原音乐现场版的基础上重新编排，舍弃了原多媒体呈现，以民族管弦乐队的形式，带来纯粹的音乐表达。古老乐器与现代大型民族乐队交相辉映，民族音乐与中国传统戏曲、书法等艺术以及世界多元文化展开和谐对话……上海民族乐团团长罗小慈对作曲家们有着极高的要求，“中国民族音乐的发展在创作和形式上绝不能简单模仿交响乐”。

音乐会由笙重奏与乐队《和鸣》拉开序幕，传唱大道自然的思想和智慧； 器乐组合与乐队《江南》 融合着上海的传统韵味和时代气息；筝与乐队《墨戏》展现中国书法的宏大意境； 弹拨乐合奏《冬虫夏草》歌颂生命的生生不息； 琵琶、京胡、鼓与乐队《别姬》 用中国戏曲的音乐语言讲述著名的爱情故事； 唢呐与乐队《凤舞》彰显当代中国民乐的传承与创新。下半场则有《丝绸之路》、《芦沟晓月》、《西北组曲》、《抒情变奏曲》等多部经典的当代乐队作品展现民族管弦乐无法取代的音乐魅力和丰富的人文内涵。而在音乐会的最后，一曲由80、90后演奏的改编自经典炫技名曲《野蜂飞舞》的民乐重奏《蜂飞》，尽情展现年轻民乐演奏家的高超技巧和舞台魅力。

罗小慈说：“这次《海上生民乐》音乐会版的欧巡演出，使西方观众了解到中国民族乐器有如此众多的种类和鲜明特色，了解到中国民族音乐的包融性和当代化的无限潜能。除了交响乐外，中国民族音乐不但可以是一种选择，还可能带来更多惊喜。”